Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 22.06.2025 (обновлено: 07:19 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/perevody-2024559529.html
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту - РИА Новости, 22.06.2025
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту
Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:30:00+03:00
2025-06-22T07:19:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
банки.ру
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097365_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_79f9638d41b52d2c6538824f9b66842b.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.По ее словам, с 1 июня 2025 года в России начали действовать новые меры по контролю за банковскими операциями, которые направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.&quot;Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в &quot;добропорядочности&quot; перевода на карту, он может принять решение о его приостановке&quot;, — рассказала Бочкина.По ее ловам, конкретные суммы, которые могут стать причиной блокировки, не обозначены. Предполагается, продолжила Бочкина, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов, а также другие нестандартные банковские операции.В случае блокировки эксперт посоветовала обратиться в банк и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.Чтобы избежать проблем, эксперт порекомендовала не участвовать в сомнительных схемах и не принимать деньги от незнакомых людей без ясной цели перевода. При входящих и исходящих переводах следует уточнять назначение платежа. Помимо этого, эксперт советовала следить за регулярностью и объемами переводов, так как резко возросшая активность может вызвать подозрения.
https://ria.ru/20250604/karty-2020761982.html
https://ria.ru/20250622/zoloto-2024555148.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097365_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_b7396634196c2cb9f14ed58f9e2af80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), банки.ру, экономика
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Банки.ру, Экономика
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту

Аналитик Бочкина: Росфинмониторинг может блокировать подозрительные переводы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль, банковские карты
Монеты номиналом один рубль, банковские карты - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль, банковские карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, с 1 июня 2025 года в России начали действовать новые меры по контролю за банковскими операциями, которые направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт
4 июня, 03:15
«

"Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в "добропорядочности" перевода на карту, он может принять решение о его приостановке", — рассказала Бочкина.

По ее ловам, конкретные суммы, которые могут стать причиной блокировки, не обозначены. Предполагается, продолжила Бочкина, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов, а также другие нестандартные банковские операции.
В случае блокировки эксперт посоветовала обратиться в банк и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.
Чтобы избежать проблем, эксперт порекомендовала не участвовать в сомнительных схемах и не принимать деньги от незнакомых людей без ясной цели перевода. При входящих и исходящих переводах следует уточнять назначение платежа. Помимо этого, эксперт советовала следить за регулярностью и объемами переводов, так как резко возросшая активность может вызвать подозрения.
Слиток золота - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в золото
Вчера, 02:59
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Банки.руЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала