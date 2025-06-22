https://ria.ru/20250622/perevody-2024559529.html

Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту

Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту - РИА Новости, 22.06.2025

Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту

Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T03:30:00+03:00

2025-06-22T03:30:00+03:00

2025-06-22T07:19:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

банки.ру

экономика

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.По ее словам, с 1 июня 2025 года в России начали действовать новые меры по контролю за банковскими операциями, которые направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств."Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в "добропорядочности" перевода на карту, он может принять решение о его приостановке", — рассказала Бочкина.По ее ловам, конкретные суммы, которые могут стать причиной блокировки, не обозначены. Предполагается, продолжила Бочкина, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов, а также другие нестандартные банковские операции.В случае блокировки эксперт посоветовала обратиться в банк и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.Чтобы избежать проблем, эксперт порекомендовала не участвовать в сомнительных схемах и не принимать деньги от незнакомых людей без ясной цели перевода. При входящих и исходящих переводах следует уточнять назначение платежа. Помимо этого, эксперт советовала следить за регулярностью и объемами переводов, так как резко возросшая активность может вызвать подозрения.

https://ria.ru/20250604/karty-2020761982.html

https://ria.ru/20250622/zoloto-2024555148.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), банки.ру, экономика