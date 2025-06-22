https://ria.ru/20250622/perebudovka-2024629437.html
Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР
Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР - РИА Новости, 22.06.2025
Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР
Подразделения "Востока", форсировав реку Мокрые Ялы, создали плацдарм для дальнейшего наступления и установили российские флаги в освобожденном населенном... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:27:00+03:00
2025-06-22T13:27:00+03:00
2025-06-22T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения "Востока", форсировав реку Мокрые Ялы, создали плацдарм для дальнейшего наступления и установили российские флаги в освобожденном населенном пункте Перебудова в ДНР, кроме того, взятие под контроль этого села заняло менее чем три дня, сообщило Минобороны РФ.Ранее ведомство сообщило, что подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населённый пункт Перебудова в ДНР."Форсировав реку Мокрые Ялы, штурмовики на западном берегу установили российские флаги и создали плацдарм для дальнейшего наступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате боевых действий противник потерял до 30 человек личный состава, уничтожена техника и вооружение."Освобождение населенного пункта военнослужащими 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" заняло менее чем три дня", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры боев за населенный пункт Перебудова в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Перебудова в ДНР меньше, чем за 3 дня, сообщило Минобороны России, показав кадры боев за поселок.
2025-06-22T13:27
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР
Группировка "Восток" освободила поселок Перебудова в ДНР меньше, чем за 3 дня