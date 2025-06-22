Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 22.06.2025 (обновлено: 14:22 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/perebudovka-2024629437.html
Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР
Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР - РИА Новости, 22.06.2025
Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР
Подразделения "Востока", форсировав реку Мокрые Ялы, создали плацдарм для дальнейшего наступления и установили российские флаги в освобожденном населенном... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:27:00+03:00
2025-06-22T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024634895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0febba1b7e8db43a77eee43ed2ba86f.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения "Востока", форсировав реку Мокрые Ялы, создали плацдарм для дальнейшего наступления и установили российские флаги в освобожденном населенном пункте Перебудова в ДНР, кроме того, взятие под контроль этого села заняло менее чем три дня, сообщило Минобороны РФ.Ранее ведомство сообщило, что подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населённый пункт Перебудова в ДНР."Форсировав реку Мокрые Ялы, штурмовики на западном берегу установили российские флаги и создали плацдарм для дальнейшего наступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате боевых действий противник потерял до 30 человек личный состава, уничтожена техника и вооружение."Освобождение населенного пункта военнослужащими 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" заняло менее чем три дня", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры боев за населенный пункт Перебудова в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Перебудова в ДНР меньше, чем за 3 дня, сообщило Минобороны России, показав кадры боев за поселок.
2025-06-22T13:27
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024634895_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96a009d6e28488cbcaa97b693ca819c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР

Группировка "Восток" освободила поселок Перебудова в ДНР меньше, чем за 3 дня

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения "Востока", форсировав реку Мокрые Ялы, создали плацдарм для дальнейшего наступления и установили российские флаги в освобожденном населенном пункте Перебудова в ДНР, кроме того, взятие под контроль этого села заняло менее чем три дня, сообщило Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщило, что подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населённый пункт Перебудова в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Форсировав реку Мокрые Ялы, штурмовики на западном берегу установили российские флаги и создали плацдарм для дальнейшего наступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боевых действий противник потерял до 30 человек личный состава, уничтожена техника и вооружение.
"Освобождение населенного пункта военнослужащими 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" заняло менее чем три дня", - добавили в Минобороны РФ.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области
20 июня, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала