https://ria.ru/20250622/perebudovka-2024629437.html

Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР

Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР - РИА Новости, 22.06.2025

Минобороны рассказало об освобождении поселка Перебудова в ДНР

Подразделения "Востока", форсировав реку Мокрые Ялы, создали плацдарм для дальнейшего наступления и установили российские флаги в освобожденном населенном... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:27:00+03:00

2025-06-22T13:27:00+03:00

2025-06-22T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения "Востока", форсировав реку Мокрые Ялы, создали плацдарм для дальнейшего наступления и установили российские флаги в освобожденном населенном пункте Перебудова в ДНР, кроме того, взятие под контроль этого села заняло менее чем три дня, сообщило Минобороны РФ.Ранее ведомство сообщило, что подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населённый пункт Перебудова в ДНР."Форсировав реку Мокрые Ялы, штурмовики на западном берегу установили российские флаги и создали плацдарм для дальнейшего наступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате боевых действий противник потерял до 30 человек личный состава, уничтожена техника и вооружение."Освобождение населенного пункта военнослужащими 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" заняло менее чем три дня", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html

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Кадры боев за населенный пункт Перебудова в ДНР Группировка "Восток" освободила населенный пункт Перебудова в ДНР меньше, чем за 3 дня, сообщило Минобороны России, показав кадры боев за поселок. 2025-06-22T13:27 true PT0M40S

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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)