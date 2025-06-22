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Пентагон заявил, что после ударов по Ирану настало время двигаться к миру - РИА Новости, 22.06.2025
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15:51 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/pentagon-2024658566.html
Пентагон заявил, что после ударов по Ирану настало время двигаться к миру
Пентагон заявил, что после ударов по Ирану настало время двигаться к миру - РИА Новости, 22.06.2025
Пентагон заявил, что после ударов по Ирану настало время двигаться к миру
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что после американских ударов по Ирану настало время "двигаться к миру", и Вашингтон ждет этого от Тегерана. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:51:00+03:00
2025-06-22T15:51:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
пит хегсет
дональд трамп
аббас аракчи
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что после американских ударов по Ирану настало время "двигаться к миру", и Вашингтон ждет этого от Тегерана. "Я могу только подтвердить, что иранцам напрямую поступают как публичные, так и личные сообщения по множеству каналов, давая им все возможности сесть за стол переговоров. Они точно понимают, какова американская позиция, какие именно шаги они могут предпринять для достижения мира, и мы надеемся, что они это сделают… Сейчас время двигаться вперед к миру", - заявил он журналистам в Пентагоне. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападение США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
https://ria.ru/20250622/ataka-2024643812.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), пит хегсет, дональд трамп, аббас аракчи, оон, министерство обороны сша, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, Министерство обороны США, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пентагон заявил, что после ударов по Ирану настало время двигаться к миру

Глава Пентагона Хегсет: после ударов США по Ирану настало время двигаться к миру

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что после американских ударов по Ирану настало время "двигаться к миру", и Вашингтон ждет этого от Тегерана.
"Я могу только подтвердить, что иранцам напрямую поступают как публичные, так и личные сообщения по множеству каналов, давая им все возможности сесть за стол переговоров. Они точно понимают, какова американская позиция, какие именно шаги они могут предпринять для достижения мира, и мы надеемся, что они это сделают… Сейчас время двигаться вперед к миру", - заявил он журналистам в Пентагоне.
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападение США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
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В миреСШАИранТегеран (город)Пит ХегсетДональд ТрампАббас АракчиООНМинистерство обороны СШАМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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