https://ria.ru/20250622/pentagon-2024570848.html
Пентагон переадресовал вопрос о боеготовности сил США на Ближнем Востоке
Пентагон переадресовал вопрос о боеготовности сил США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.06.2025
Пентагон переадресовал вопрос о боеготовности сил США на Ближнем Востоке
Министерство обороны США переадресовало в Белый дом вопрос о боеготовности своих сил на Ближнем Востоке после атаки на Иран, следует из заявления представителя... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:36:00+03:00
2025-06-22T06:36:00+03:00
2025-06-22T08:32:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Министерство обороны США переадресовало в Белый дом вопрос о боеготовности своих сил на Ближнем Востоке после атаки на Иран, следует из заявления представителя Пентагона РИА Новости. "Мы указываем на заявление президента в (социальной сети - ред.) X. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, мы направляем вас в Белый дом", - ответил агентству представитель ведомства на вопрос о боеготовности сил США на Ближнем Востоке после атаки на Иран. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пентагон переадресовал вопрос о боеготовности сил США на Ближнем Востоке
Пентагон переадресовал в Белый дом вопрос о боеготовности США на Ближнем Востоке