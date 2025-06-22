https://ria.ru/20250622/pentagon-2024570848.html

Пентагон переадресовал вопрос о боеготовности сил США на Ближнем Востоке

Пентагон переадресовал вопрос о боеготовности сил США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.06.2025

Пентагон переадресовал вопрос о боеготовности сил США на Ближнем Востоке

Министерство обороны США переадресовало в Белый дом вопрос о боеготовности своих сил на Ближнем Востоке после атаки на Иран, следует из заявления представителя... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:36:00+03:00

2025-06-22T06:36:00+03:00

2025-06-22T08:32:00+03:00

в мире

иран

сша

исфахан

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

министерство обороны сша

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Министерство обороны США переадресовало в Белый дом вопрос о боеготовности своих сил на Ближнем Востоке после атаки на Иран, следует из заявления представителя Пентагона РИА Новости. "Мы указываем на заявление президента в (социальной сети - ред.) X. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, мы направляем вас в Белый дом", - ответил агентству представитель ведомства на вопрос о боеготовности сил США на Ближнем Востоке после атаки на Иран. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, министерство обороны сша, удар сша по ядерным объектам в иране