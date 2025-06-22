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Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом - РИА Новости, 22.06.2025
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03:51 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/pentagon-2024560354.html
Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом
Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом - РИА Новости, 22.06.2025
Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом
Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости заявления американского президента Дональда Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:51:00+03:00
2025-06-22T03:51:00+03:00
в мире
иран
дональд трамп
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости заявления американского президента Дональда Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый дом. "Мы перенаправляем вас в Белый дом", - ответил агентству представитель Пентагона на просьбу прокомментировать заявления Трампа.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html
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в мире, иран, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом

Пентагон отказался комментировать слова Трампа об атаке на Иран

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости заявления американского президента Дональда Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый дом.
"Мы перенаправляем вас в Белый дом", - ответил агентству представитель Пентагона на просьбу прокомментировать заявления Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Вчера, 02:58
 
В миреИранДональд ТрампМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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