https://ria.ru/20250622/pentagon-2024560354.html

Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом

Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом - РИА Новости, 22.06.2025

Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом

Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости заявления американского президента Дональда Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T03:51:00+03:00

2025-06-22T03:51:00+03:00

2025-06-22T03:51:00+03:00

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иран

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министерство обороны сша

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости заявления американского президента Дональда Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый дом. "Мы перенаправляем вас в Белый дом", - ответил агентству представитель Пентагона на просьбу прокомментировать заявления Трампа.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте