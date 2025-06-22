https://ria.ru/20250622/pentagon-2024560354.html
Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом
Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом - РИА Новости, 22.06.2025
Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом
Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости заявления американского президента Дональда Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:51:00+03:00
2025-06-22T03:51:00+03:00
2025-06-22T03:51:00+03:00
в мире
иран
дональд трамп
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости заявления американского президента Дональда Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый дом. "Мы перенаправляем вас в Белый дом", - ответил агентству представитель Пентагона на просьбу прокомментировать заявления Трампа.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пентагон переадресовал вопрос об атаке на Иран в Белый дом
Пентагон отказался комментировать слова Трампа об атаке на Иран