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Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025
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Религия
 
20:19 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/patriarkh-2024692070.html
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День памяти и скорби возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, пожелав военнослужащим... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T20:19:00+03:00
2025-06-22T20:19:00+03:00
религия
русская православная церковь
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День памяти и скорби возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, пожелав военнослужащим успехов в ратной службе, сообщает сайт РПЦ. "В День памяти и скорби — 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от РПЦ к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля", - говорится в сообщении. "Нет ничего большего пред Богом, нет большей любви, как тот, кто душу положит за други своя, за Родину свою, за близких. Это самое высочайшее проявление человеческого духа. Каждый, кто принимает присягу, тот обязуется поступать именно так, а не иначе. Вот на этом основывается особое уважение народа к Вооруженным силам", - сказал патриарх Кирилл в своей речи. Предстоятель РПЦ также пожелал военнослужащим успехов в службе. "Всем вам желаю успехов в службе, и чтобы ваша верность присяге никогда не поставляла вас перед лицом смерти. А если такое произойдет, то каждый из вас не должен дрогнуть, потому что таков путь воина, защитника Отечества. Всем вам желаю избежать того, что могло бы навредить вашей жизни или здоровью. Пусть Господь помогает вам!" - сказал патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250622/putin--2024614033.html
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русская православная церковь, великая отечественная война (1941-1945)
Религия, Русская православная церковь, Великая Отечественная война (1941-1945)
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиВозложение венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в День памяти и скорби
Возложение венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Возложение венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в День памяти и скорби
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День памяти и скорби возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, пожелав военнослужащим успехов в ратной службе, сообщает сайт РПЦ.
"В День памяти и скорби — 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от РПЦ к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля", - говорится в сообщении.
"Нет ничего большего пред Богом, нет большей любви, как тот, кто душу положит за други своя, за Родину свою, за близких. Это самое высочайшее проявление человеческого духа. Каждый, кто принимает присягу, тот обязуется поступать именно так, а не иначе. Вот на этом основывается особое уважение народа к Вооруженным силам", - сказал патриарх Кирилл в своей речи. Предстоятель РПЦ также пожелал военнослужащим успехов в службе.
"Всем вам желаю успехов в службе, и чтобы ваша верность присяге никогда не поставляла вас перед лицом смерти. А если такое произойдет, то каждый из вас не должен дрогнуть, потому что таков путь воина, защитника Отечества. Всем вам желаю избежать того, что могло бы навредить вашей жизни или здоровью. Пусть Господь помогает вам!" - сказал патриарх Кирилл.
Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Вчера, 12:09
 
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