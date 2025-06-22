https://ria.ru/20250622/pamyat-2024641193.html

Проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет доступен до 30 июня

Проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет доступен до 30 июня - РИА Новости, 22.06.2025

Проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет доступен до 30 июня

Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Память. Семья. Победа. 1941-1945", в рамках которого каждый участник может создать личный альбом с фронтовыми фотографиями... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:38:00+03:00

2025-06-22T14:38:00+03:00

2025-06-22T17:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

новости агентства

миа "россия сегодня"

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015629334_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_347c7dc6005d03552c1a3b23bb353fa9.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Память. Семья. Победа. 1941-1945", в рамках которого каждый участник может создать личный альбом с фронтовыми фотографиями близких и узнать о судьбах фотокорреспондентов, будет доступен до 30 июня, сообщили в пресс-службе медиагруппы. Сервис был запущен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и начал работу 8 мая 2025 года. "Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет работать до 30 июня. До этого времени у пользователей специального сайта ria.ru/album80 будет уникальная возможность создать персонализированный фотоальбом или плакат, дополненный редкими снимками военных лет из архива медиагруппы. Посетители могут работать с разными форматами. Так, при создании фотоальбома доступны 15 вариантов дизайна страниц, на них можно добавить фронтовые фотографии из личного архива. Чтобы сделать семейный фотоальбом, пользователю нужно выбрать оформление и загрузить снимки", — говорится в сообщении. Уточняется, что подготовленный макет будет готов в полиграфическом формате, его можно распечатать в профессиональном салоне. Также пользователи сайта смогут увидеть как малоизвестные, так и ставшие легендарными работы прославленных советских фотографов, которые своими глазами видели Великую Отечественную войну. "На портале можно узнать судьбы таких людей, как Роман Кармен — режиссер и кинооператор, снявший документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой" — лауреат премии "Оскар"; Аркадий Шайхет — фотограф, получивший орден Красного Знамени; Анатолий Гаранин, запечатлевший Ленинград в период блокады, и Георгий Зельма, снимавший оборону Одессы; Ольга Ландер — женщина-фоторепортер; Макс Альперт и Александр Становов — фотографы, прошедшие всю войну: от обороны Москвы до освобождения Дальнего Востока", — добавили в пресс-службе медиагруппы. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, "Прайм", ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, приложение "Социальный навигатор" и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал работу: участники могут сохранить фронтовые фотографии близких и узнать о судьбах фотокорреспондентов. У каждого посетителя специального сайта есть возможность сделать персонализированный фотоальбом или плакат, дополненный уникальными кадрами военных лет из архива "России сегодня". Помимо создания собственного фотоальбома, пользователи сайта могут посмотреть работы и узнать истории жизни прославленных советских фотографов-свидетелей Великой Отечественной войны. 2025-06-22T14:38 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости агентства, миа "россия сегодня", великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне