https://ria.ru/20250622/pamyat-2024641193.html
Проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет доступен до 30 июня
Проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет доступен до 30 июня - РИА Новости, 22.06.2025
Проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет доступен до 30 июня
Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Память. Семья. Победа. 1941-1945", в рамках которого каждый участник может создать личный альбом с фронтовыми фотографиями... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:38:00+03:00
2025-06-22T14:38:00+03:00
2025-06-22T17:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
новости агентства
миа "россия сегодня"
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015629334_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_347c7dc6005d03552c1a3b23bb353fa9.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Память. Семья. Победа. 1941-1945", в рамках которого каждый участник может создать личный альбом с фронтовыми фотографиями близких и узнать о судьбах фотокорреспондентов, будет доступен до 30 июня, сообщили в пресс-службе медиагруппы. Сервис был запущен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и начал работу 8 мая 2025 года. "Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет работать до 30 июня. До этого времени у пользователей специального сайта ria.ru/album80 будет уникальная возможность создать персонализированный фотоальбом или плакат, дополненный редкими снимками военных лет из архива медиагруппы. Посетители могут работать с разными форматами. Так, при создании фотоальбома доступны 15 вариантов дизайна страниц, на них можно добавить фронтовые фотографии из личного архива. Чтобы сделать семейный фотоальбом, пользователю нужно выбрать оформление и загрузить снимки", — говорится в сообщении. Уточняется, что подготовленный макет будет готов в полиграфическом формате, его можно распечатать в профессиональном салоне. Также пользователи сайта смогут увидеть как малоизвестные, так и ставшие легендарными работы прославленных советских фотографов, которые своими глазами видели Великую Отечественную войну. "На портале можно узнать судьбы таких людей, как Роман Кармен — режиссер и кинооператор, снявший документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой" — лауреат премии "Оскар"; Аркадий Шайхет — фотограф, получивший орден Красного Знамени; Анатолий Гаранин, запечатлевший Ленинград в период блокады, и Георгий Зельма, снимавший оборону Одессы; Ольга Ландер — женщина-фоторепортер; Макс Альперт и Александр Становов — фотографы, прошедшие всю войну: от обороны Москвы до освобождения Дальнего Востока", — добавили в пресс-службе медиагруппы. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, "Прайм", ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, приложение "Социальный навигатор" и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015629334_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3bd6472f5067b4c1a0e0586181cffbe5.jpg
Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы
Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал работу: участники могут сохранить фронтовые фотографии близких и узнать о судьбах фотокорреспондентов. У каждого посетителя специального сайта есть возможность сделать персонализированный фотоальбом или плакат, дополненный уникальными кадрами военных лет из архива "России сегодня".
Помимо создания собственного фотоальбома, пользователи сайта могут посмотреть работы и узнать истории жизни прославленных советских фотографов-свидетелей Великой Отечественной войны.
2025-06-22T14:38
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, миа "россия сегодня", великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет доступен до 30 июня
Фотопроект "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет доступен до 30 июня
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Память. Семья. Победа. 1941-1945"
, в рамках которого каждый участник может создать личный альбом с фронтовыми фотографиями близких и узнать о судьбах фотокорреспондентов, будет доступен до 30 июня, сообщили в пресс-службе медиагруппы.
Сервис был запущен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и начал работу 8 мая 2025 года.
"Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Память. Семья. Победа. 1941-1945" будет работать до 30 июня. До этого времени у пользователей специального сайта ria.ru/album80 будет уникальная возможность создать персонализированный фотоальбом или плакат, дополненный редкими снимками военных лет из архива медиагруппы. Посетители могут работать с разными форматами. Так, при создании фотоальбома доступны 15 вариантов дизайна страниц, на них можно добавить фронтовые фотографии из личного архива. Чтобы сделать семейный фотоальбом, пользователю нужно выбрать оформление и загрузить снимки", — говорится в сообщении.
Уточняется, что подготовленный макет будет готов в полиграфическом формате, его можно распечатать в профессиональном салоне. Также пользователи сайта смогут увидеть как малоизвестные, так и ставшие легендарными работы прославленных советских фотографов, которые своими глазами видели Великую Отечественную войну.
"На портале можно узнать судьбы таких людей, как Роман Кармен — режиссер и кинооператор, снявший документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой" — лауреат премии "Оскар"; Аркадий Шайхет — фотограф, получивший орден Красного Знамени; Анатолий Гаранин, запечатлевший Ленинград в период блокады, и Георгий Зельма, снимавший оборону Одессы; Ольга Ландер — женщина-фоторепортер; Макс Альперт и Александр Становов — фотографы, прошедшие всю войну: от обороны Москвы до освобождения Дальнего Востока", — добавили в пресс-службе медиагруппы.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, "Прайм", ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, приложение "Социальный навигатор" и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.