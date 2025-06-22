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Акция "Свеча памяти" в городах России
Акция "Свеча памяти" в городах России - РИА Новости, 22.06.2025
Акция "Свеча памяти" в городах России
22 июня – День памяти и скорби. В России вспоминают начало Великой Отечественной войны.
2025-06-22T13:23:00+03:00
2025-06-22T13:23:00+03:00
2025-06-22T13:23:00+03:00
видео
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
свеча памяти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024624067_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4317e4d0bf0176a0c631be9419f9751a.jpg
В этот день 84 года назад фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза, и началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. В память о подвиге павших солдат по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция "Свеча памяти" в городах России
22 июня – День памяти и скорби. В России вспоминают начало Великой Отечественной войны. В этот день 84 года назад фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза, и началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. В память о подвиге павших солдат по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти".
2025-06-22T13:23
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PT1M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, свеча памяти, видео
Видео, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Свеча памяти
Акция "Свеча памяти" в городах России
22 июня – День памяти и скорби. В России вспоминают начало Великой Отечественной войны.
2025-06-22T13:23
true
PT1M52S
Акция "Свеча памяти" в городах России
Читать ria.ru в
22 июня – День памяти и скорби. В России вспоминают начало Великой Отечественной войны.
В этот день 84 года назад фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза, и началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. В память о подвиге павших солдат по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти".
ВидеоВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСвеча памяти