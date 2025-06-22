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Акция "Свеча памяти" в городах России

Акция "Свеча памяти" в городах России - РИА Новости, 22.06.2025

Акция "Свеча памяти" в городах России

22 июня – День памяти и скорби. В России вспоминают начало Великой Отечественной войны.

2025-06-22T13:23:00+03:00

2025-06-22T13:23:00+03:00

2025-06-22T13:23:00+03:00

видео

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

свеча памяти

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В этот день 84 года назад фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза, и началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. В память о подвиге павших солдат по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти".

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Свеча памяти" в городах России 22 июня – День памяти и скорби. В России вспоминают начало Великой Отечественной войны. В этот день 84 года назад фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза, и началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. В память о подвиге павших солдат по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти". 2025-06-22T13:23 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, свеча памяти, видео