Рейтинг@Mail.ru
Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/pamyat-2024570070.html
Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле
Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле - РИА Новости, 22.06.2025
Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле
Около 200 человек зажгли свечи-лампады у Вечного огня в Нижегородском кремле рано утром в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:26:00+03:00
2025-06-22T06:26:00+03:00
общество
россия
германия
москва
волонтеры победы
день памяти и скорби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости. Около 200 человек зажгли свечи-лампады у Вечного огня в Нижегородском кремле рано утром в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. Акция "Свеча памяти" стартовала по всей России в 4 часа утра - в тот час, когда 84 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Волонтеры Победы, депутаты, представители органов власти и молодежных объединений зажгли полсотни свечей-лампад, возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память жертв и героев Великой Отечественной войны. "Лично для меня эта акция – это чувство гордости за свою страну. Я как волонтер Победы уже на протяжении шести лет организовываю эту акцию. Это просто непередаваемые ощущения от осознания того, насколько у нас могучая, сильная держава. И люди, которые собираются здесь каждый год на эту акцию памяти, - это невероятно трогательно", - сказала заместитель руководителя нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Полина Лебедева. Акция "Свеча памяти" проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленском соборе в Москве. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной.
https://ria.ru/20250622/saratov-2024561656.html
https://ria.ru/20250622/voyna-2024144588.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_280:0:4632:3264_1920x0_80_0_0_4ba8d8da0c4f3b1281c9c4d2d430d713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, германия, москва, волонтеры победы, день памяти и скорби
Общество, Россия, Германия, Москва, Волонтеры Победы, День памяти и скорби
Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле

Около 200 человек зажгли свечи-лампады у Вечного огня в Нижегородском кремле

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости. Около 200 человек зажгли свечи-лампады у Вечного огня в Нижегородском кремле рано утром в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Свеча памяти" стартовала по всей России в 4 часа утра - в тот час, когда 84 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз.
Лампады - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Саратове в парке Победы стартовала акция Свеча памяти
Вчера, 04:13
Волонтеры Победы, депутаты, представители органов власти и молодежных объединений зажгли полсотни свечей-лампад, возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память жертв и героев Великой Отечественной войны.
"Лично для меня эта акция – это чувство гордости за свою страну. Я как волонтер Победы уже на протяжении шести лет организовываю эту акцию. Это просто непередаваемые ощущения от осознания того, насколько у нас могучая, сильная держава. И люди, которые собираются здесь каждый год на эту акцию памяти, - это невероятно трогательно", - сказала заместитель руководителя нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Полина Лебедева.
Акция "Свеча памяти" проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленском соборе в Москве. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной.
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, 1941 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
Вчера, 04:00
 
ОбществоРоссияГерманияМоскваВолонтеры ПобедыДень памяти и скорби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала