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Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле

Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле - РИА Новости, 22.06.2025

Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле

Около 200 человек зажгли свечи-лампады у Вечного огня в Нижегородском кремле рано утром в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:26:00+03:00

2025-06-22T06:26:00+03:00

2025-06-22T06:26:00+03:00

общество

россия

германия

москва

волонтеры победы

день памяти и скорби

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости. Около 200 человек зажгли свечи-лампады у Вечного огня в Нижегородском кремле рано утром в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. Акция "Свеча памяти" стартовала по всей России в 4 часа утра - в тот час, когда 84 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Волонтеры Победы, депутаты, представители органов власти и молодежных объединений зажгли полсотни свечей-лампад, возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память жертв и героев Великой Отечественной войны. "Лично для меня эта акция – это чувство гордости за свою страну. Я как волонтер Победы уже на протяжении шести лет организовываю эту акцию. Это просто непередаваемые ощущения от осознания того, насколько у нас могучая, сильная держава. И люди, которые собираются здесь каждый год на эту акцию памяти, - это невероятно трогательно", - сказала заместитель руководителя нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Полина Лебедева. Акция "Свеча памяти" проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленском соборе в Москве. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной.

https://ria.ru/20250622/saratov-2024561656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, германия, москва, волонтеры победы, день памяти и скорби