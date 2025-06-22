Овчинский: в Марьиной Роще освободили площадку под жилье по реновации
Овчинский: в Марьиной Роще освобождена площадка для постройки жилья по реновации
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Площадка для возведения жилья в рамках программы реновации освобождена в московском районе Марьина Роща, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Марьина Роща снесли четыре дома на Анненской улице. Таким образом, сформировалась новая стартовая площадка по адресу: Анненская улица, земельный участок 9. Строительство жилого комплекса планируется начать в ближайшие месяцы. Общая жилая площадь в новостройке составит более 25 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Овчинский уточнил, что подъезды домов будут оборудованы лифтами, комнатами для консьержей и помещениями для хранения колясок и велосипедов. На первых нежилых этажах откроются магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другая инфраструктура. Придомовая территория будет благоустроена.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва включила в программу реновации еще 131 площадку для возведения домов.
"В районе Марьина Роща снесли четыре дома на Анненской улице. Таким образом, сформировалась новая стартовая площадка по адресу: Анненская улица, земельный участок 9. Строительство жилого комплекса планируется начать в ближайшие месяцы. Общая жилая площадь в новостройке составит более 25 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Овчинский уточнил, что подъезды домов будут оборудованы лифтами, комнатами для консьержей и помещениями для хранения колясок и велосипедов. На первых нежилых этажах откроются магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другая инфраструктура. Придомовая территория будет благоустроена.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва включила в программу реновации еще 131 площадку для возведения домов.