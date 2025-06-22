https://ria.ru/20250622/otvet-2024648101.html

Глава Пентагона предупредил об ответе на возможные атаки Ирана на США

Глава Пентагона предупредил об ответе на возможные атаки Ирана на США - РИА Новости, 22.06.2025

Глава Пентагона предупредил об ответе на возможные атаки Ирана на США

Любая силовая реакция Ирана на удары США по ядерным объектам получит ответ, "значительно превышающий по силе" ночные атаки, заявил в воскресенье министр обороны РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:16:00+03:00

2025-06-22T15:16:00+03:00

2025-06-22T15:47:00+03:00

в мире

иран

сша

пит хегсет

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Любая силовая реакция Ирана на удары США по ядерным объектам получит ответ, "значительно превышающий по силе" ночные атаки, заявил в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет."Любая ответная атака Ирана на США встретит силу, значительно превышающую ту, что вы видели сегодня ночью", - сказал он в ходе спецбрифинга, посвященного ударам США по объектам ядерной инфраструктуры исламской республики.Он добавил, что операция готовилась в условиях высокой секретности и точности. В её рамках была проведена самая дальняя миссия с участием бомбардировщиков B-2 Spirit с 2001 года, в ходе которой использовались "самые мощные в истории" проникающие боеприпасы."Это была не операция по смене режима в Тегеране. Цель была ясна: нейтрализовать угрозу для наших интересов и защитить союзников, включая Израиль", - подчеркнул глава Пентагона.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html

https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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в мире, иран, сша, пит хегсет, удар сша по ядерным объектам в иране