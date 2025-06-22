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В Кремле прокомментировали восстановление отношений с США - РИА Новости, 22.06.2025
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12:21 22.06.2025 (обновлено: 12:54 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/otnosheniya-2024616010.html
В Кремле прокомментировали восстановление отношений с США
В Кремле прокомментировали восстановление отношений с США - РИА Новости, 22.06.2025
В Кремле прокомментировали восстановление отношений с США
Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:21:00+03:00
2025-06-22T12:54:00+03:00
россия
сша
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Инерционность в наших двусторонних отношениях очень большая. Ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, тоже очень большой. Поэтому процесс их выправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время, сделать это за одну ночь не удастся", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя решение США отменить раунд переговоров по "взаимным раздражителям".
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россия, сша, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле прокомментировали восстановление отношений с США

Песков: отношения РФ и США нельзя вернуть в конструктивное русло за одну ночь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Инерционность в наших двусторонних отношениях очень большая. Ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, тоже очень большой. Поэтому процесс их выправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время, сделать это за одну ночь не удастся", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя решение США отменить раунд переговоров по "взаимным раздражителям".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США
19 июня, 10:59
 
РоссияСШАВ миреДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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