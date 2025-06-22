https://ria.ru/20250622/otnosheniya-2024616010.html

В Кремле прокомментировали восстановление отношений с США

В Кремле прокомментировали восстановление отношений с США - РИА Новости, 22.06.2025

В Кремле прокомментировали восстановление отношений с США

Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:21:00+03:00

2025-06-22T12:21:00+03:00

2025-06-22T12:54:00+03:00

россия

сша

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Инерционность в наших двусторонних отношениях очень большая. Ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, тоже очень большой. Поэтому процесс их выправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время, сделать это за одну ночь не удастся", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя решение США отменить раунд переговоров по "взаимным раздражителям".

https://ria.ru/20250619/razdrazhiteli-2023825001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире, дмитрий песков, павел зарубин