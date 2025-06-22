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Врио губернатора Оренбургской области анонсировал создание музея СВО - РИА Новости, 22.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:01 22.06.2025 (обновлено: 15:08 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/orenburg-2024645180.html
Врио губернатора Оренбургской области анонсировал создание музея СВО
Врио губернатора Оренбургской области анонсировал создание музея СВО - РИА Новости, 22.06.2025
Врио губернатора Оренбургской области анонсировал создание музея СВО
В Оренбурге появится современный центр изучения и популяризации участия жителей области в проведении специальной военной операции (СВО) "Хроники СВОего... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:01:00+03:00
2025-06-22T15:08:00+03:00
оренбургская область
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оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Оренбурге появится современный центр изучения и популяризации участия жителей области в проведении специальной военной операции (СВО) "Хроники СВОего времени", сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "На недавней встрече с ветеранами и волонтерами СВО ребята предложили создать в Оренбуржье музей специальной военной операции. Полностью поддерживаю эту инициативу и уже дал соответствующее поручение профильным ведомствам", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он добавил, что музейный центр "Хроники СВОего времени" будет располагаться на площади около тысячи квадратных метров в двухэтажном здании рядом с музейно-выставочным комплексом "Салют, Победа!". "Там будет зал, посвященный подвигам наших земляков-героев "Потомки Победителей", зона трофейной техники, интерактивные площадки для детей", — отметил Солнцев. По его словам, место было выбрано неслучайно. "Доблесть, отвага, самоотверженность нескольких поколений оренбургских защитников Отечества всегда будут для нас примером преданного служения Родине. Нашу историю, несмотря на все попытки, не смогут переписать никогда. Потому что жива память о каждом герое, погибшем на полях сражений, в том числе в зоне специальной военной операции. Ее хранят семьи и близкие, будем хранить мы – все вместе", — заключил Солнцев. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, музей станет площадкой для проведения образовательных программ, мастер-классов и практических занятий, тематических экскурсий, уроков мужества, встреч с семьями погибших участников СВО. Новое пространство не только сохранит реальные факты об участии Оренбургской области в проведении СВО, но и будет способствовать формированию более глубокого интереса к истории своего региона и своей страны.
https://ria.ru/20241106/pomosch-1982114045.html
https://ria.ru/20241024/svo-1979910075.html
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оренбург, оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбург, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области анонсировал создание музея СВО

Солнцев: музей "Хроники СВОего времени" появится в Оренбурге

© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Оренбурге появится современный центр изучения и популяризации участия жителей области в проведении специальной военной операции (СВО) "Хроники СВОего времени", сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
"На недавней встрече с ветеранами и волонтерами СВО ребята предложили создать в Оренбуржье музей специальной военной операции. Полностью поддерживаю эту инициативу и уже дал соответствующее поручение профильным ведомствам", — написал Солнцев в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что музейный центр "Хроники СВОего времени" будет располагаться на площади около тысячи квадратных метров в двухэтажном здании рядом с музейно-выставочным комплексом "Салют, Победа!".
"Там будет зал, посвященный подвигам наших земляков-героев "Потомки Победителей", зона трофейной техники, интерактивные площадки для детей", — отметил Солнцев.
По его словам, место было выбрано неслучайно.
«
"Доблесть, отвага, самоотверженность нескольких поколений оренбургских защитников Отечества всегда будут для нас примером преданного служения Родине. Нашу историю, несмотря на все попытки, не смогут переписать никогда. Потому что жива память о каждом герое, погибшем на полях сражений, в том числе в зоне специальной военной операции. Ее хранят семьи и близкие, будем хранить мы – все вместе", — заключил Солнцев.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, музей станет площадкой для проведения образовательных программ, мастер-классов и практических занятий, тематических экскурсий, уроков мужества, встреч с семьями погибших участников СВО. Новое пространство не только сохранит реальные факты об участии Оренбургской области в проведении СВО, но и будет способствовать формированию более глубокого интереса к истории своего региона и своей страны.
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