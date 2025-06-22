https://ria.ru/20250622/orenburg-2024645180.html

Врио губернатора Оренбургской области анонсировал создание музея СВО

Врио губернатора Оренбургской области анонсировал создание музея СВО - РИА Новости, 22.06.2025

Врио губернатора Оренбургской области анонсировал создание музея СВО

В Оренбурге появится современный центр изучения и популяризации участия жителей области в проведении специальной военной операции (СВО) "Хроники СВОего... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:01:00+03:00

2025-06-22T15:01:00+03:00

2025-06-22T15:08:00+03:00

оренбургская область

оренбург

оренбургская область

евгений солнцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024645641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9681a4482009c07df8935ce21d14e78f.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Оренбурге появится современный центр изучения и популяризации участия жителей области в проведении специальной военной операции (СВО) "Хроники СВОего времени", сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "На недавней встрече с ветеранами и волонтерами СВО ребята предложили создать в Оренбуржье музей специальной военной операции. Полностью поддерживаю эту инициативу и уже дал соответствующее поручение профильным ведомствам", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он добавил, что музейный центр "Хроники СВОего времени" будет располагаться на площади около тысячи квадратных метров в двухэтажном здании рядом с музейно-выставочным комплексом "Салют, Победа!". "Там будет зал, посвященный подвигам наших земляков-героев "Потомки Победителей", зона трофейной техники, интерактивные площадки для детей", — отметил Солнцев. По его словам, место было выбрано неслучайно. "Доблесть, отвага, самоотверженность нескольких поколений оренбургских защитников Отечества всегда будут для нас примером преданного служения Родине. Нашу историю, несмотря на все попытки, не смогут переписать никогда. Потому что жива память о каждом герое, погибшем на полях сражений, в том числе в зоне специальной военной операции. Ее хранят семьи и близкие, будем хранить мы – все вместе", — заключил Солнцев. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, музей станет площадкой для проведения образовательных программ, мастер-классов и практических занятий, тематических экскурсий, уроков мужества, встреч с семьями погибших участников СВО. Новое пространство не только сохранит реальные факты об участии Оренбургской области в проведении СВО, но и будет способствовать формированию более глубокого интереса к истории своего региона и своей страны.

https://ria.ru/20241106/pomosch-1982114045.html

https://ria.ru/20241024/svo-1979910075.html

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбург, оренбургская область, евгений солнцев