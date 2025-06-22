Трамп объявил об операции армии США против ядерных объектов Ирана
© AP Photo / Carlos BarriaПрезидент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 июня 2025
© AP Photo / Carlos Barria
Президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 июня 2025
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с обращением по итогам операции против ядерных объектов Ирана. Заявления американского лидера — в материале РИА Новости.
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Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей.
Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль о готовящейся атаке на Иран.
Главное из заявления американского лидера:
- на ядерный объект Фордо в Иране был сброшен "полный комплект бомб";
- все самолеты ВВС США покинули воздушное пространство Ирана после завершения операции;
- Трамп выступит с обращением к нации по итогам операции против Тегерана..
При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что только армия США могла провести подобную операцию и призвал Тегеран заключить мир.
Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль о готовящемся ударе США по Ирану.
Накануне газета New York Post писала, что в Тель-Авиве ожидают скорого вступления Соединенных Штатов в войну с Ираном.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным Минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее трех тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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