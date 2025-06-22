https://ria.ru/20250622/operatsiya-2024560501.html

Трамп объявил об операции армии США против ядерных объектов Ирана

Трамп объявил об операции армии США против ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп объявил об операции армии США против ядерных объектов Ирана

РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T03:52:00+03:00

2025-06-22T03:52:00+03:00

2025-06-22T10:14:00+03:00

иран

в мире

израиль

сша

дональд трамп

рафаэль гросси

крейг мюррей

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024587872_0:240:3070:1967_1920x0_80_0_0_7fef91d6da15127e2cee4d665b8143b0.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с обращением по итогам операции против ядерных объектов Ирана. Заявления американского лидера — в материале РИА Новости.Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей.Накануне Трамп сообщил, что ВВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль о готовящейся атаке на Иран.Главное из заявления американского лидера:При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что только армия США могла провести подобную операцию и призвал Тегеран заключить мир.Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль о готовящемся ударе США по Ирану.Накануне газета New York Post писала, что в Тель-Авиве ожидают скорого вступления Соединенных Штатов в войну с Ираном.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным Минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее трех тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250621/medvedev-2024531633.html

https://ria.ru/20250621/iran-2024522676.html

https://ria.ru/20250616/tramp-2023187873.html

https://ria.ru/20250621/medvedev-2024462741.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, израиль, сша, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране