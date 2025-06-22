https://ria.ru/20250622/onkologiya-2024556605.html

В 2024 году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз

В 2024 году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз - РИА Новости, 22.06.2025

В 2024 году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз

Более чем у 698,5 тысяч пациентов в России впервые обнаружено злокачественное новообразование в прошлом году, следует из данных Минздрава России, с которыми... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T02:22:00+03:00

2025-06-22T02:22:00+03:00

2025-06-22T02:22:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более чем у 698,5 тысяч пациентов в России впервые обнаружено злокачественное новообразование в прошлом году, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования за 2024 год составило 698 693 случая. В 2023 году их количество составило 674 587, что на 24 106 случаев меньше. В начале марта этого года в Минздраве рассказали, что злокачественные новообразования в России в 61% случаев стали выявлять на ранних стадиях.

https://ria.ru/20250213/rak-1998989664.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, здоровье - общество