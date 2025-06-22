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В 2024 году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз - РИА Новости, 22.06.2025
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02:22 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/onkologiya-2024556605.html
В 2024 году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз
В 2024 году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз - РИА Новости, 22.06.2025
В 2024 году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз
Более чем у 698,5 тысяч пациентов в России впервые обнаружено злокачественное новообразование в прошлом году, следует из данных Минздрава России, с которыми... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:22:00+03:00
2025-06-22T02:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более чем у 698,5 тысяч пациентов в России впервые обнаружено злокачественное новообразование в прошлом году, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования за 2024 год составило 698 693 случая. В 2023 году их количество составило 674 587, что на 24 106 случаев меньше. В начале марта этого года в Минздраве рассказали, что злокачественные новообразования в России в 61% случаев стали выявлять на ранних стадиях.
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
В 2024 году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз

В 2024 году 698,5 тысячи россиян впервые получили онкологический диагноз

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМедицинская лаборатория
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Медицинская лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более чем у 698,5 тысяч пациентов в России впервые обнаружено злокачественное новообразование в прошлом году, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования за 2024 год составило 698 693 случая. В 2023 году их количество составило 674 587, что на 24 106 случаев меньше.
В начале марта этого года в Минздраве рассказали, что злокачественные новообразования в России в 61% случаев стали выявлять на ранних стадиях.
Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Онколог назвал основные причины появления рака
13 февраля, 02:56
 
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