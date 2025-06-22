https://ria.ru/20250622/oez-2024532686.html

Еще одна компания из ОЭЗ Москвы получила сертификат "Сделано в России"

Еще одна компания из ОЭЗ Москвы получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 22.06.2025

Еще одна компания из ОЭЗ Москвы получила сертификат "Сделано в России"

Еще одним резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", получившим на свою продукцию сертификат "Сделано в России, стал производитель медизделий "ГемаТех", сообщил... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:13:00+03:00

2025-06-22T09:13:00+03:00

2025-06-22T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Еще одним резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", получившим на свою продукцию сертификат "Сделано в России, стал производитель медизделий "ГемаТех", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Реализацией программы "Сделано в России" занимается Российский экспортный центр (РЭЦ), координатором выступает Минпромторг РФ. Обладатель сертификата может наносить на свои товары знак в виде птицы в цветах российского флага."Компании столичной ОЭЗ активно развивают производство высокотехнологичной продукции и регулярно получают сертификаты "Сделано в России", которые подтверждают высокое качество их изделий. Одним из таких предприятий стал резидент ОЭЗ Москвы, организовавший инновационное производство на площадке "Печатники". В марте продуктовая линейка резидента была сертифицирована по направлениям "надежность" и "качество", В 2024 году компания ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастила объем производства по сравнению с 2023 годом и изготовила 12,5 миллиона высокотехнологичных медицинских изделий", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Программа "Сделано в России" содействует продвижению отечественных брендов за рубежом, в том числе, на перспективных рынках Китая и Ближнего Востока. По словам вице-президента РЭЦ Алексея Солодова, в рамках программы проводятся различные мероприятия и инициативы, в том числе, совместно с правительством Москвы, в целях формирования позитивного имиджа российской продукции и устойчивого спроса на нее на существующих и новых рынках.Как сообщил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, всего за время работы в ОЭЗ столицы резидент выпустил продукции на 2,7 миллиарда рублей и создал более 1000 рабочих мест. С января 2022 года предприятие поставило в столичные лечебные учреждения более 9 миллионов единиц медицинских изделий для стомированных пациентов. С 2024 года продукция поступает и в регионы России.

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023879351.html

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