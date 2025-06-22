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В Херсонской области три мирных жителя пострадали при украинских обстрелах - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/obstrely-2024590680.html
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при украинских обстрелах
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при украинских обстрелах - РИА Новости, 22.06.2025
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при украинских обстрелах
Два мирных жителя села Виноградово Херсонской области ранены в результате ударов украинских БПЛА, один житель Великих Копаней получил ранения при артиллерийском РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:46:00+03:00
2025-06-22T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. Два мирных жителя села Виноградово Херсонской области ранены в результате ударов украинских БПЛА, один житель Великих Копаней получил ранения при артиллерийском ударе украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 30 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Виноградово ранения получили два мирных жителя в результате атаки дронов ВСУ. В Великих Копанях мирный житель получил ранения в результате удара ВСУ по рынку. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 ударов из ствольной артиллерии. Еще 15 ударов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов Херсонской области: Великие Копани, Цукуры, Новая Каховка, Каиры, Малая Лепетиха, Корсунка, Алешки, Пролетарка, Каховка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
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херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при украинских обстрелах

В Херсонской области три человека пострадали при ударах БПЛА и артиллерии ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. Два мирных жителя села Виноградово Херсонской области ранены в результате ударов украинских БПЛА, один житель Великих Копаней получил ранения при артиллерийском ударе украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 30 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Виноградово ранения получили два мирных жителя в результате атаки дронов ВСУ. В Великих Копанях мирный житель получил ранения в результате удара ВСУ по рынку. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 ударов из ствольной артиллерии. Еще 15 ударов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов Херсонской области: Великие Копани, Цукуры, Новая Каховка, Каиры, Малая Лепетиха, Корсунка, Алешки, Пролетарка, Каховка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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