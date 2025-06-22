https://ria.ru/20250622/obstrely-2024590680.html

В Херсонской области три мирных жителя пострадали при украинских обстрелах

В Херсонской области три мирных жителя пострадали при украинских обстрелах - РИА Новости, 22.06.2025

В Херсонской области три мирных жителя пострадали при украинских обстрелах

Два мирных жителя села Виноградово Херсонской области ранены в результате ударов украинских БПЛА, один житель Великих Копаней получил ранения при артиллерийском РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:46:00+03:00

2025-06-22T09:46:00+03:00

2025-06-22T09:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. Два мирных жителя села Виноградово Херсонской области ранены в результате ударов украинских БПЛА, один житель Великих Копаней получил ранения при артиллерийском ударе украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 30 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Виноградово ранения получили два мирных жителя в результате атаки дронов ВСУ. В Великих Копанях мирный житель получил ранения в результате удара ВСУ по рынку. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 ударов из ствольной артиллерии. Еще 15 ударов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов Херсонской области: Великие Копани, Цукуры, Новая Каховка, Каиры, Малая Лепетиха, Корсунка, Алешки, Пролетарка, Каховка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия