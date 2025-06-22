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Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране

Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с обращением к нации по итогам операции против ядерных объектов Ирана. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T05:52:00+03:00

2025-06-22T05:52:00+03:00

2025-06-22T10:03:00+03:00

в мире

иран

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израиль

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рафаэль гросси

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с обращением к нации по итогам операции против ядерных объектов Ирана.Главные заявления американского лидера:Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей.Американский лидер также поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что они работали "как никакая команда раньше".Атака США на ИранРеакция в миреАтака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне:Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html

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https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

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"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T05:52 true PT0M19S

Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T05:52 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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