https://ria.ru/20250622/nyu-york-2024569070.html

Мэр Нью-Йорка анонсировал усиление полиции

Мэр Нью-Йорка анонсировал усиление полиции - РИА Новости, 22.06.2025

Мэр Нью-Йорка анонсировал усиление полиции

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после ударов США по Ирану анонсировал увеличение присутствия полиции на религиозных, культурных и дипломатических объектах города. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:07:00+03:00

2025-06-22T06:07:00+03:00

2025-06-22T08:33:00+03:00

в мире

сша

иран

нью-йорк (город)

дональд трамп

удар сша по ядерным объектам в иране

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июн – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после ударов США по Ирану анонсировал увеличение присутствия полиции на религиозных, культурных и дипломатических объектах города. "Пока мы ждем более подробной информации от наших федеральных партнеров, мы приказали полиции Нью-Йорка усилить свое присутствие вокруг религиозных, культурных и дипломатических объектов во всех пяти округах", – написал Адамс в соцсети Х. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС США совершили бомбардировку трех ядерных объектов Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана подтвердило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам.

https://ria.ru/20250622/ssha-2024566984.html

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сша

иран

нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

в мире, сша, иран, нью-йорк (город), дональд трамп, удар сша по ядерным объектам в иране