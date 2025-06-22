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Мэр Нью-Йорка анонсировал усиление полиции - РИА Новости, 22.06.2025
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06:07 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/nyu-york-2024569070.html
Мэр Нью-Йорка анонсировал усиление полиции
Мэр Нью-Йорка анонсировал усиление полиции - РИА Новости, 22.06.2025
Мэр Нью-Йорка анонсировал усиление полиции
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после ударов США по Ирану анонсировал увеличение присутствия полиции на религиозных, культурных и дипломатических объектах города. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:07:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
сша
иран
нью-йорк (город)
дональд трамп
удар сша по ядерным объектам в иране
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НЬЮ-ЙОРК, 22 июн – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после ударов США по Ирану анонсировал увеличение присутствия полиции на религиозных, культурных и дипломатических объектах города. "Пока мы ждем более подробной информации от наших федеральных партнеров, мы приказали полиции Нью-Йорка усилить свое присутствие вокруг религиозных, культурных и дипломатических объектов во всех пяти округах", – написал Адамс в соцсети Х. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС США совершили бомбардировку трех ядерных объектов Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана подтвердило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам.
https://ria.ru/20250622/ssha-2024566984.html
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сша
иран
нью-йорк (город)
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в мире, сша, иран, нью-йорк (город), дональд трамп, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Удар США по ядерным объектам в Иране
Мэр Нью-Йорка анонсировал усиление полиции

Мэр Нью-Йорка Адамс анонсировал усиление полиции после ударов США по Ирану

© AP Photo / Brittainy NewmanМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Brittainy Newman
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 22 июн – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после ударов США по Ирану анонсировал увеличение присутствия полиции на религиозных, культурных и дипломатических объектах города.
"Пока мы ждем более подробной информации от наших федеральных партнеров, мы приказали полиции Нью-Йорка усилить свое присутствие вокруг религиозных, культурных и дипломатических объектов во всех пяти округах", – написал Адамс в соцсети Х.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США выводят часть персонала дипмиссии из Ирака, пишут СМИ
Вчера, 05:26
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС США совершили бомбардировку трех ядерных объектов Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".
Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана подтвердило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам.
Багдад - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Силы безопасности Ирака готовятся защищать посольство США в Багдаде
Вчера, 04:26
 
В миреСШАИранНью-Йорк (город)Дональд ТрампУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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