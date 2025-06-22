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Израиль близок к достижению целей операции в Иране, заявил Нетаньяху

Израиль близок к достижению целей операции в Иране, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 22.06.2025

Израиль близок к достижению целей операции в Иране, заявил Нетаньяху

Израиль близок к достижению целей военной операции в Иране, и боевые действия прекратятся, когда они будут достигнуты, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:38:00+03:00

2025-06-22T22:38:00+03:00

2025-06-22T22:38:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Израиль близок к достижению целей военной операции в Иране, и боевые действия прекратятся, когда они будут достигнуты, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. "Мы начали эту операцию, чтобы предотвратить две конкретные угрозы нашему существованию - ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет. Мы продвигаемся шаг за шагом в достижении этих целей и мы очень близки к этому... Когда мы достигнем своих целей, мы не будем продолжать боевые действия сверх необходимого, но и не прекратим их слишком рано. Когда цели будут достигнуты, операция будет завершена, и боевые действия прекратятся", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит втянуть себя в войну на истощение с Ираном.

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в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, армия обороны израиля (цахал)