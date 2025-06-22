https://ria.ru/20250622/netanyakhu-2024704195.html
Израиль близок к достижению целей операции в Иране, заявил Нетаньяху
Израиль близок к достижению целей операции в Иране, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 22.06.2025
Израиль близок к достижению целей операции в Иране, заявил Нетаньяху
Израиль близок к достижению целей военной операции в Иране, и боевые действия прекратятся, когда они будут достигнуты, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:38:00+03:00
2025-06-22T22:38:00+03:00
2025-06-22T22:38:00+03:00
в мире
израиль
иран
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_148:0:1908:990_1920x0_80_0_0_3632fd8fb14dec48077496f865562840.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Израиль близок к достижению целей военной операции в Иране, и боевые действия прекратятся, когда они будут достигнуты, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. "Мы начали эту операцию, чтобы предотвратить две конкретные угрозы нашему существованию - ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет. Мы продвигаемся шаг за шагом в достижении этих целей и мы очень близки к этому... Когда мы достигнем своих целей, мы не будем продолжать боевые действия сверх необходимого, но и не прекратим их слишком рано. Когда цели будут достигнуты, операция будет завершена, и боевые действия прекратятся", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит втянуть себя в войну на истощение с Ираном.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_268:0:1700:1074_1920x0_80_0_0_96cde414b278ce90bb430dbc0756fd10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль близок к достижению целей операции в Иране, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль продолжит операцию в Иране до достижения целей, оно близко