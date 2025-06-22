https://ria.ru/20250622/netanjahu-2024571196.html

Нетаньяху обратился к нации после ударов США по Ирану

Нетаньяху обратился к нации после ударов США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Нетаньяху обратился к нации после ударов США по Ирану

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во второй раз обратился к нации после ударов США по ядерным объектам Ирана и отметил, что его обещание по уничтожению ядерных РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:39:00+03:00

2025-06-22T06:39:00+03:00

2025-06-22T08:32:00+03:00

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во второй раз обратился к нации после ударов США по ядерным объектам Ирана и отметил, что его обещание по уничтожению ядерных объектов Ирана теперь выполнено. "Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено. Некоторое время назад, в полной координации между мной и президентом (США Дональдом - ред.) Трампом и в полной оперативной координации между Армией обороны Израиля и американской армией, США атаковали три ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан", - заявил премьер в видеообращении. Нетаньяху отметил, что США продолжили с большей интенсивностью атаки израильских ВВС и службы внешней разведки "Моссад" на ядерную программу Ирана, которая, по его словам, угрожала существованию еврейского государства и подвергала опасности весь мир. "Сразу после завершения операции мне позвонил президент Трамп. Это был очень теплый, очень трогательный разговор... Президент Трамп - сильный лидер свободного мира. Он большой друг Израиля, друг, как никто другой", - добавил премьер. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента, целью ударов было ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он заявил, что Иран должен согласиться "закончить эту войну", либо его ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/ssha-2024567973.html

https://ria.ru/20250622/ataka-2024564464.html

https://ria.ru/20250622/izrail-2024563973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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