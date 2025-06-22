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Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы в мире

Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы в мире - РИА Новости, 22.06.2025

Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы в мире

Если эскалацию в Иране не остановить, то весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:42:00+03:00

2025-06-22T23:42:00+03:00

2025-06-22T23:42:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ООН, 22 июн – РИА Новости. Если эскалацию в Иране не остановить, то весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250622/prezident-2024686301.html

иран

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