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Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы в мире - РИА Новости, 22.06.2025
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23:42 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/nebenzya-2024710769.html
Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы в мире
Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы в мире - РИА Новости, 22.06.2025
Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы в мире
Если эскалацию в Иране не остановить, то весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:42:00+03:00
2025-06-22T23:42:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ООН, 22 июн – РИА Новости. Если эскалацию в Иране не остановить, то весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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в мире, иран, россия, ближний восток, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Россия, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы в мире

Постпред России при ООН Небензя: мир может оказаться на грани ядерной катастрофы

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 22 июн – РИА Новости. Если эскалацию в Иране не остановить, то весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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В миреИранРоссияБлижний ВостокВасилий НебензяООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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