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США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025
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23:25 22.06.2025 (обновлено: 23:42 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/nebenzya-2024707756.html
США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя
США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025
США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре. Дипломат осудил такой... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:25:00+03:00
2025-06-22T23:42:00+03:00
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ООН, 22 июн — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре. Дипломат осудил такой шаг Вашингтона, указав на его опасность для региона и всего мира. Главные заявления — в материале РИА Новости.&quot;Своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести&quot;, — сказал он.&quot;Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал&quot;, — указал Небензя.Атака США на ИранСША в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.Президент США Дональд Трамп назвал целью американской атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана.
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в мире, иран, сша, россия, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение отношений США и Ирана

США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 22 июн — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре. Дипломат осудил такой шаг Вашингтона, указав на его опасность для региона и всего мира. Главные заявления — в материале РИА Новости.
«

"Своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести", — сказал он.

  • Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия Вашингтона.
  • США в очередной раз показали полное пренебрежение к позиции международного сообщества.
  • Вашингтон готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества ради интересов своего израильского союзника.
  • Если эскалацию конфликта не остановить, весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник
Вчера, 22:29
  • США совершенно не заботят ни последствия, ни угроза для жизни мирных граждан.
  • Россия предлагала Штатам посреднические услуги по Ирану, но дипломатия Вашингтону "сегодня явно не нужна".
  • Атаки США против Ирана — колоссальный удар по глобальному режиму нераспространения.
«

"Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал", — указал Небензя.

  • Иран имеет право на развитие мирной атомной программы.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
СМИ: любые действия против Хаменеи вызовут неограниченный ответ Ирана
Вчера, 12:41

Атака США на Иран

США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика Иран начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

Президент США Дональд Трамп назвал целью американской атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
Вчера, 15:18

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
  • При этом в Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана.
  • Тем не менее Штаты, предварительно, считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо.
  • Но, как передает Tasnim, ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29
  • МИД Исламской Республики Иран заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
  • США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
  • В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
  • Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
  • Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал атаку опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Глава МИД Ирана прибыл в Москву
Вчера, 22:04
 
В миреИранСШАРоссияВасилий НебензяООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеОбострение отношений США и Ирана
 
 
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