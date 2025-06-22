США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя
"Своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести", — сказал он.
- Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия Вашингтона.
- США в очередной раз показали полное пренебрежение к позиции международного сообщества.
- Вашингтон готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества ради интересов своего израильского союзника.
- Если эскалацию конфликта не остановить, весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы.
- США совершенно не заботят ни последствия, ни угроза для жизни мирных граждан.
- Россия предлагала Штатам посреднические услуги по Ирану, но дипломатия Вашингтону "сегодня явно не нужна".
- Атаки США против Ирана — колоссальный удар по глобальному режиму нераспространения.
"Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал", — указал Небензя.
- Иран имеет право на развитие мирной атомной программы.
Атака США на Иран
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика Иран начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
- При этом в Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана.
- Тем не менее Штаты, предварительно, считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо.
- Но, как передает Tasnim, ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.
- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- МИД Исламской Республики Иран заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
- США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
- В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
- Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал атаку опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.