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США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя

США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025

США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре. Дипломат осудил такой... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:25:00+03:00

2025-06-22T23:25:00+03:00

2025-06-22T23:42:00+03:00

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ООН, 22 июн — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре. Дипломат осудил такой шаг Вашингтона, указав на его опасность для региона и всего мира. Главные заявления — в материале РИА Новости."Своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести", — сказал он."Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал", — указал Небензя.Атака США на ИранСША в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.Президент США Дональд Трамп назвал целью американской атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана.

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https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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в мире, иран, сша, россия, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана