Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
Католикос всех армян Гарегин II: церковь продолжит защищать нацинтересы
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II на фоне нападок властей Армении заявил, что Армянская апостольская церковь продолжит защищать национальные интересы.
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"Из ненависти и вражды добро родиться не может, страну не построить репрессиями, в атмосфере угроз и страха невозможно установить справедливость и солидарность. Святой Эчмиадзин, верный своей исторической миссии по укреплению нации и государственности, будет и впредь последовательно защищать национальные интересы и права, твердо сохранять единство нашего народа, объединять всех армян, чтобы мужественно противостоять трудностям и вызовам, с которыми сталкивается национальная жизнь", - заявил Гарегин II в ходе церковной службы, приуроченной к празднику Святого Эчмиадзина.
В связи с праздником в Святой Эчмиадзин прибыли тысячи верующих, которые приветствовали католикоса всех армян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян разместил оскорбительные посты в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе использовал ненормативную лексику, выражая недовольство иерархами Армянской апостольской церкви. С аналогичными заявлениями выступила также его супруга. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер подытожил свои публикации, предложив изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ.
Второго июня Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви заявил, что Пашинян начал очередную кампанию против ААЦ, используя оскорбительные высказывания и обвинения, неподобающие государственному деятелю. В заявлении совета отмечалось, что церковноборческая позиция продиктована политическими целями и является попыткой принизить авторитет Армянской церкви и ее духовенства, пользующихся уважением в национальной жизни и на международной арене. В ААЦ предупредили о разрушительных последствиях борьбы против национальных ценностей и церкви и призвали компетентные государственные органы "пресечь эту незаконную и недальновидную политику премьер-министра".
Отношения между Армянской апостольской церковью и действующими властями Армении в настоящее время напряжены. В апреле католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к премьеру страны Николу Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем". До этого, в июне 2021 года Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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