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В Гааге прошла демонстрация против саммита НАТО

В Гааге прошла демонстрация против саммита НАТО - РИА Новости, 22.06.2025

В Гааге прошла демонстрация против саммита НАТО

Тысячи человек в воскресенье вышли в Гааге на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации, в ходе... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:54:00+03:00

2025-06-22T18:54:00+03:00

2025-06-22T18:54:00+03:00

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ГААГА, 22 июн - РИА Новости. Тысячи человек в воскресенье вышли в Гааге на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации, в ходе мероприятия также звучали призывы остановить войну с Ираном, передает корреспондент РИА Новости. В Гааге в воскресенье в преддверии саммита НАТО прошла демонстрация под лозунгом "за мир и справедливость", организаторы и участники которой выступили против проводимой НАТО политики войны, расходов на вооружения и милитаризации. По оценке корреспондента РИА Новости, в ней участвовали тысячи человек, среди которых были социалисты, коммунисты, правозащитные и антифашистские организации. Протест начался в парке Кукамп, после выступления организаторов демонстранты прошли маршем по центральным улицам Гааги. Они принесли с собой баннеры и плакаты, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы", "Остановим НАТО вместе!". Участники мероприятия также не обошли тему ударов США по Ирану, обратившись к западным политикам с призывом остановить войну на Ближнем Востоке. На их плакатах можно было прочесть лозунги: "Остановите атаки на Иран", Нет войне с Ираном!", "Руки прочь от Ирана!". Мероприятие было организовано широкой коалицией, в которую вошли активисты движения De Nieuwe Vredesbeweging ("Новое движение за мир"), Революционная социалистическая партия (RSP), партия BIJ1, протестантская организация Kerk en Vrede ("Церковь и мир") и другие. "Мы создали коалицию, чтобы выступить против саммита НАТО. Эта коалиция объединяет движение за мир и несколько организаций в Нидерландах. Мы выступаем за мир и справедливость. Другие причины этой демонстрации - политика НАТО, возможные расходы в 5% от ВВП на оборонный бюджет, призыв молодежи на военную службу, отсутствие дипломатии в отношении войны на Украине и агрессивная война в Иране", - рассказал РИА Новости один из организаторов протеста, нидерландский политический активист движения De Nieuwe Vredesbeweging и представитель коалиции против саммита НАТО Гвидо ван Леймпут. Он выразил мнение, что сейчас страны-члены НАТО движутся к большому кризису, так как Испания выступила против расходов на оборону в 5%. "НАТО ждет кризис. И мы собираемся расширять наше движение, мы планируем стать европейским движением, которое выступает против всех этих программ альянса по милитаризации в разных странах", - добавил собеседник агентства. Создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге рассказал агентству, что участвует в акции, так как не верит в существование НАТО с целью защиты гражданского населения. "Я не верю, что НАТО - это оборонительный союз. Я считаю, что НАТО - это своего рода группа стран-вассалов, главным образом Соединенных Штатов. И это делается для того, чтобы как бы защитить западную державу по всему миру и защитить дешевый доступ к ресурсам и отсутствие конкуренции с гегемонией преимущественно из США. И я не верю в эту систему. Я думаю, что это только приводит к войне и дестабилизации. И я хочу, чтобы наши страны не были частью подобного военного союза", - заявил де Йонге. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов сообщал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия. На саммите ожидаются около 150 глав государств, правительств и министров. Всего в мероприятии примут участие порядка 9000 человек.

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Демонстрация в Гааге против грядущего саммита НАТО Тысячи человек вышли в Гааге на демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации, в ходе акции также звучали призывы остановить войну с Ираном, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-22T18:54 true PT0M26S

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