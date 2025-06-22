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На саммите НАТО не будут обсуждать Ближний Восток - РИА Новости, 22.06.2025
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01:49 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/nato-2024555449.html
На саммите НАТО не будут обсуждать Ближний Восток
На саммите НАТО не будут обсуждать Ближний Восток - РИА Новости, 22.06.2025
На саммите НАТО не будут обсуждать Ближний Восток
Страны - члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Гааге не будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T01:49:00+03:00
2025-06-22T01:49:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Страны - члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Гааге не будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico. Ранее Politico сообщало, что организаторы саммита НАТО в Гааге решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. "По состоянию на пятницу, официальных планов по встрече с союзниками для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке не было, хотя это могло бы дать президенту (Трампу - ред.) возможность заявить о необходимости увеличения расходов на оборону", - говорится в публикации. Как отмечает Politico, предыдущие слова Трампа о возможном участии США в военной операции против Ирана внесли "новую неопределенность" в саммит НАТО, который, как ожидалось, пройдет по четко запланированной программе. Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250621/zelenskij-2024538129.html
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в мире, гаага, ближний восток, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, g7
В мире, Гаага, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, G7
На саммите НАТО не будут обсуждать Ближний Восток

На саммите НАТО в Гааге не будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке

© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Flickr / Downing Street
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Страны - члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Гааге не будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico.
Ранее Politico сообщало, что организаторы саммита НАТО в Гааге решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа.
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"По состоянию на пятницу, официальных планов по встрече с союзниками для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке не было, хотя это могло бы дать президенту (Трампу - ред.) возможность заявить о необходимости увеличения расходов на оборону", - говорится в публикации.
Как отмечает Politico, предыдущие слова Трампа о возможном участии США в военной операции против Ирана внесли "новую неопределенность" в саммит НАТО, который, как ожидалось, пройдет по четко запланированной программе.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
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В миреГаагаБлижний ВостокСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОG7
 
 
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