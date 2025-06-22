https://ria.ru/20250622/naemniki-2024594068.html

Колумбийские наемники, воевавшие за ВСУ, находятся в московском СИЗО

Колумбийские наемники, воевавшие за ВСУ, находятся в московском СИЗО - РИА Новости, 22.06.2025

Колумбийские наемники, воевавшие за ВСУ, находятся в московском СИЗО

Два колумбийца, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины, находятся в СИЗО Москвы, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:13:00+03:00

2025-06-22T10:13:00+03:00

2025-06-22T10:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два колумбийца, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины, находятся в СИЗО Москвы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В ЦОС ФСБ в августе 2024 года сообщили о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Суд в Москве вскоре после задержания отправил колумбийцев в СИЗО, однако продолжительное время, судя по картотеке судебных дел, в столице срок их ареста не продлевался. Как указано в материалах, 16 июня Лефортовский суд Москвы продлил обоим меру пресечения в виде содержания под стражей, а значит, в данный момент они находятся в одном из следственных изоляторов столицы. За участие в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемников колумбийцам грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия