https://ria.ru/20250622/naemniki-2024594068.html
Колумбийские наемники, воевавшие за ВСУ, находятся в московском СИЗО
Колумбийские наемники, воевавшие за ВСУ, находятся в московском СИЗО - РИА Новости, 22.06.2025
Колумбийские наемники, воевавшие за ВСУ, находятся в московском СИЗО
Два колумбийца, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины, находятся в СИЗО Москвы, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:13:00+03:00
2025-06-22T10:13:00+03:00
2025-06-22T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два колумбийца, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины, находятся в СИЗО Москвы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В ЦОС ФСБ в августе 2024 года сообщили о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Суд в Москве вскоре после задержания отправил колумбийцев в СИЗО, однако продолжительное время, судя по картотеке судебных дел, в столице срок их ареста не продлевался. Как указано в материалах, 16 июня Лефортовский суд Москвы продлил обоим меру пресечения в виде содержания под стражей, а значит, в данный момент они находятся в одном из следственных изоляторов столицы. За участие в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемников колумбийцам грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Колумбийские наемники, воевавшие за ВСУ, находятся в московском СИЗО
Два обвиняемых в боях на стороне ВСУ колумбийца находятся в московском СИЗО