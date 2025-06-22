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Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.06.2025
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13:55 22.06.2025 (обновлено: 17:08 23.06.2025)
https://ria.ru/20250622/moskva-2024890420.html
Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата
Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.06.2025
Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата
Церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены прошла в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-22T13:55:00+03:00
2025-06-23T17:08:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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петр бирюков
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены прошла в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны. От правительства Москвы в церемонии, которая прошла в Александровском саду, принял участие заместитель мэра Петр Бирюков. После возложения последовала минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, великая отечественная война (1941-1945)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Великая Отечественная война (1941-1945)
Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата

Бирюков от правительства Москвы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЗаместитель Мэра Петр Бирюков на церемонии в День памяти и скорби
Заместитель Мэра Петр Бирюков на церемонии в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Заместитель Мэра Петр Бирюков на церемонии в День памяти и скорби
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены прошла в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны.
От правительства Москвы в церемонии, которая прошла в Александровском саду, принял участие заместитель мэра Петр Бирюков.
После возложения последовала минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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