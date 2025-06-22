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Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата
Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.06.2025
Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата
Церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены прошла в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-22T13:55:00+03:00
2025-06-22T13:55:00+03:00
2025-06-23T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены прошла в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны. От правительства Москвы в церемонии, которая прошла в Александровском саду, принял участие заместитель мэра Петр Бирюков. После возложения последовала минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, великая отечественная война (1941-1945)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Великая Отечественная война (1941-1945)
Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата
Бирюков от правительства Москвы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата