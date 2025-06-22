https://ria.ru/20250622/moskva-2024890420.html

Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата

Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.06.2025

Бирюков принял участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата

Церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены прошла в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-22T13:55:00+03:00

2025-06-22T13:55:00+03:00

2025-06-23T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены прошла в День памяти и скорби, который отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны. От правительства Москвы в церемонии, которая прошла в Александровском саду, принял участие заместитель мэра Петр Бирюков. После возложения последовала минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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