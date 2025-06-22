Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 200 тысяч квадратных метров возвели в ТиНАО в рамках МаИП - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/moskva-2024608249.html
Ефимов: более 200 тысяч квадратных метров возвели в ТиНАО в рамках МаИП
Ефимов: более 200 тысяч квадратных метров возвели в ТиНАО в рамках МаИП - РИА Новости, 22.06.2025
Ефимов: более 200 тысяч квадратных метров возвели в ТиНАО в рамках МаИП
Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости построено в Новой Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:12:00+03:00
2025-06-22T12:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_dbfc67bd87e89193b42a31a8447cefc0.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости построено в Новой Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В ТиНАО уже завершена реализация семи таких проектов. На участках общей площадью почти 28 гектаров построили объекты спорта, образования, транспортной инфраструктуры общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По словам заммэра, МаИП является особым статусом, дающим возможность инвесторам получить участок земли для строительства. Для этого необходимо предложить проект для развития столичной инфраструктуры и создания рабочих мест.Уточняется, что в районе Внуково уже создан промышленный технопарк площадью более 16,7 тысячи квадратных метров, обеспечивший появление 300 рабочих мест.Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что там также строится роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей. Первая очередь площадью 26,6 тысячи квадратных метров завершилась в 2023 году. Сейчас инвестор готовит вторую, площадью около 130 тысяч "квадратов".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершили реализацию 220 масштабных инвестпроектов.
https://ria.ru/20250423/efimov-2012823019.html
https://ria.ru/20250527/efimov-2019310103.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10992b1563299c41e4da76712856f9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 200 тысяч квадратных метров возвели в ТиНАО в рамках МаИП

Ефимов: более 200 тыс "квадратов" недвижимости построили в ТиНАО в рамках МаИП

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости построено в Новой Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
ТиНАО уже завершена реализация семи таких проектов. На участках общей площадью почти 28 гектаров построили объекты спорта, образования, транспортной инфраструктуры общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Ефимов: инвесторы Москвы получили от города 53 участка по льготной ставке
23 апреля, 11:12
По словам заммэра, МаИП является особым статусом, дающим возможность инвесторам получить участок земли для строительства. Для этого необходимо предложить проект для развития столичной инфраструктуры и создания рабочих мест.
Уточняется, что в районе Внуково уже создан промышленный технопарк площадью более 16,7 тысячи квадратных метров, обеспечивший появление 300 рабочих мест.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что там также строится роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей. Первая очередь площадью 26,6 тысячи квадратных метров завершилась в 2023 году. Сейчас инвестор готовит вторую, площадью около 130 тысяч "квадратов".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершили реализацию 220 масштабных инвестпроектов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Ефимов: 54 здания построили предприниматели в Москве за пять лет
27 мая, 14:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала