https://ria.ru/20250622/moskva-2024608249.html
Ефимов: более 200 тысяч квадратных метров возвели в ТиНАО в рамках МаИП
Ефимов: более 200 тысяч квадратных метров возвели в ТиНАО в рамках МаИП - РИА Новости, 22.06.2025
Ефимов: более 200 тысяч квадратных метров возвели в ТиНАО в рамках МаИП
Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости построено в Новой Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:12:00+03:00
2025-06-22T12:12:00+03:00
2025-06-22T12:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости построено в Новой Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В ТиНАО уже завершена реализация семи таких проектов. На участках общей площадью почти 28 гектаров построили объекты спорта, образования, транспортной инфраструктуры общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По словам заммэра, МаИП является особым статусом, дающим возможность инвесторам получить участок земли для строительства. Для этого необходимо предложить проект для развития столичной инфраструктуры и создания рабочих мест.Уточняется, что в районе Внуково уже создан промышленный технопарк площадью более 16,7 тысячи квадратных метров, обеспечивший появление 300 рабочих мест.Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что там также строится роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей. Первая очередь площадью 26,6 тысячи квадратных метров завершилась в 2023 году. Сейчас инвестор готовит вторую, площадью около 130 тысяч "квадратов".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершили реализацию 220 масштабных инвестпроектов.
https://ria.ru/20250423/efimov-2012823019.html
https://ria.ru/20250527/efimov-2019310103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 200 тысяч квадратных метров возвели в ТиНАО в рамках МаИП
Ефимов: более 200 тыс "квадратов" недвижимости построили в ТиНАО в рамках МаИП
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости построено в Новой Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В ТиНАО
уже завершена реализация семи таких проектов. На участках общей площадью почти 28 гектаров построили объекты спорта, образования, транспортной инфраструктуры общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы
.
По словам заммэра, МаИП является особым статусом, дающим возможность инвесторам получить участок земли для строительства. Для этого необходимо предложить проект для развития столичной инфраструктуры и создания рабочих мест.
Уточняется, что в районе Внуково уже создан промышленный технопарк площадью более 16,7 тысячи квадратных метров, обеспечивший появление 300 рабочих мест.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что там также строится роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей. Первая очередь площадью 26,6 тысячи квадратных метров завершилась в 2023 году. Сейчас инвестор готовит вторую, площадью около 130 тысяч "квадратов".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что в столице завершили реализацию 220 масштабных инвестпроектов.