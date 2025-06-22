https://ria.ru/20250622/moshenniki-2024585563.html
Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников
Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников - РИА Новости, 22.06.2025
Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников
Пожилые люди, дети, а также владельцы криптовалют интересуют мошенников в России больше всего, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:20:00+03:00
2025-06-22T09:20:00+03:00
2025-06-22T09:20:00+03:00
пмэф-2025
общество
технологии
россия
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103754/77/1037547719_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_753a82e45343167e57fe8f2891577dcb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Пожилые люди, дети, а также владельцы криптовалют интересуют мошенников в России больше всего, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер. "Помимо пожилых людей, которые требуют отдельного внимания, также есть дети, кто пользуется телефоном, получает доступ в интернет с очень раннего возраста. Этот возраст становится все меньше и меньше. И на самом деле эта категория граждан, дети, она тоже в достаточно большом фокусе злоумышленников", - рассказал он в кулуарах ПМЭФ. Так, по его словам, отмечается рост числа угроз, направленных на детей: в 2025 году на 60% увеличилось количество атак на Android-устройства в России, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры. Мошенники используют интерес детей, заражая устройства вредоносным программным обеспечением. Оно может распространяться под видом непосредственно игр, а также программ, которые помогают детям эти игры проходить. Такая схема, по словам эксперта, может давать возможность заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi. "Также мы видим рост количества угроз, направленных на владельцев криптовалюты. Например, они могут искать на устройстве сами криптокошельки, либо сканировать фотографии на наличие там ключей доступа к кошелькам", - пояснил Гербер. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/kiberbezopasnost-2024441884.html
https://ria.ru/20250619/sberbank-2023951000.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103754/77/1037547719_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_2b4f9db790e012e1236b263328caba8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, лаборатория касперского
ПМЭФ-2025, Общество, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского
Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников
Гербер: дети, пожилые и владельцы криптовалют больше всего интересуют мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Пожилые люди, дети, а также владельцы криптовалют интересуют мошенников в России больше всего, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер.
"Помимо пожилых людей, которые требуют отдельного внимания, также есть дети, кто пользуется телефоном, получает доступ в интернет с очень раннего возраста. Этот возраст становится все меньше и меньше. И на самом деле эта категория граждан, дети, она тоже в достаточно большом фокусе злоумышленников", - рассказал он в кулуарах ПМЭФ.
Так, по его словам, отмечается рост числа угроз, направленных на детей: в 2025 году на 60% увеличилось количество атак на Android-устройства в России
, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры. Мошенники используют интерес детей, заражая устройства вредоносным программным обеспечением. Оно может распространяться под видом непосредственно игр, а также программ, которые помогают детям эти игры проходить.
Такая схема, по словам эксперта, может давать возможность заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi.
"Также мы видим рост количества угроз, направленных на владельцев криптовалюты. Например, они могут искать на устройстве сами криптокошельки, либо сканировать фотографии на наличие там ключей доступа к кошелькам", - пояснил Гербер.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.