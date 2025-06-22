https://ria.ru/20250622/moshenniki-2024585563.html

Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников

Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников - РИА Новости, 22.06.2025

Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников

Пожилые люди, дети, а также владельцы криптовалют интересуют мошенников в России больше всего, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:20:00+03:00

2025-06-22T09:20:00+03:00

2025-06-22T09:20:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Пожилые люди, дети, а также владельцы криптовалют интересуют мошенников в России больше всего, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер. "Помимо пожилых людей, которые требуют отдельного внимания, также есть дети, кто пользуется телефоном, получает доступ в интернет с очень раннего возраста. Этот возраст становится все меньше и меньше. И на самом деле эта категория граждан, дети, она тоже в достаточно большом фокусе злоумышленников", - рассказал он в кулуарах ПМЭФ. Так, по его словам, отмечается рост числа угроз, направленных на детей: в 2025 году на 60% увеличилось количество атак на Android-устройства в России, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры. Мошенники используют интерес детей, заражая устройства вредоносным программным обеспечением. Оно может распространяться под видом непосредственно игр, а также программ, которые помогают детям эти игры проходить. Такая схема, по словам эксперта, может давать возможность заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi. "Также мы видим рост количества угроз, направленных на владельцев криптовалюты. Например, они могут искать на устройстве сами криптокошельки, либо сканировать фотографии на наличие там ключей доступа к кошелькам", - пояснил Гербер. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/kiberbezopasnost-2024441884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия, лаборатория касперского