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Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников - РИА Новости, 22.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
09:20 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/moshenniki-2024585563.html
Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников
Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников - РИА Новости, 22.06.2025
Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников
Пожилые люди, дети, а также владельцы криптовалют интересуют мошенников в России больше всего, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:20:00+03:00
2025-06-22T09:20:00+03:00
пмэф-2025
общество
технологии
россия
лаборатория касперского
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Пожилые люди, дети, а также владельцы криптовалют интересуют мошенников в России больше всего, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер. "Помимо пожилых людей, которые требуют отдельного внимания, также есть дети, кто пользуется телефоном, получает доступ в интернет с очень раннего возраста. Этот возраст становится все меньше и меньше. И на самом деле эта категория граждан, дети, она тоже в достаточно большом фокусе злоумышленников", - рассказал он в кулуарах ПМЭФ. Так, по его словам, отмечается рост числа угроз, направленных на детей: в 2025 году на 60% увеличилось количество атак на Android-устройства в России, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры. Мошенники используют интерес детей, заражая устройства вредоносным программным обеспечением. Оно может распространяться под видом непосредственно игр, а также программ, которые помогают детям эти игры проходить. Такая схема, по словам эксперта, может давать возможность заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi. "Также мы видим рост количества угроз, направленных на владельцев криптовалюты. Например, они могут искать на устройстве сами криптокошельки, либо сканировать фотографии на наличие там ключей доступа к кошелькам", - пояснил Гербер. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/kiberbezopasnost-2024441884.html
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общество, технологии, россия, лаборатория касперского
ПМЭФ-2025, Общество, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского
Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников

Гербер: дети, пожилые и владельцы криптовалют больше всего интересуют мошенников

© Fotolia / goodluzЧеловек работает на планшетном компьютере
Человек работает на планшетном компьютере - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Fotolia / goodluz
Человек работает на планшетном компьютере. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Пожилые люди, дети, а также владельцы криптовалют интересуют мошенников в России больше всего, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер.
"Помимо пожилых людей, которые требуют отдельного внимания, также есть дети, кто пользуется телефоном, получает доступ в интернет с очень раннего возраста. Этот возраст становится все меньше и меньше. И на самом деле эта категория граждан, дети, она тоже в достаточно большом фокусе злоумышленников", - рассказал он в кулуарах ПМЭФ.
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11 февраля, 13:50
Так, по его словам, отмечается рост числа угроз, направленных на детей: в 2025 году на 60% увеличилось количество атак на Android-устройства в России, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры. Мошенники используют интерес детей, заражая устройства вредоносным программным обеспечением. Оно может распространяться под видом непосредственно игр, а также программ, которые помогают детям эти игры проходить.
Такая схема, по словам эксперта, может давать возможность заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi.
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21 июня, 06:52
"Также мы видим рост количества угроз, направленных на владельцев криптовалюты. Например, они могут искать на устройстве сами криптокошельки, либо сканировать фотографии на наличие там ключей доступа к кошелькам", - пояснил Гербер.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ОбществоТехнологииРоссияЛаборатория Касперского
 
 
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