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В России запустят проект по борьбе с мошенничеством "Цифровой внучок" - РИА Новости, 22.06.2025
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03:55 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/moshennichestvo-2024560840.html
В России запустят проект по борьбе с мошенничеством "Цифровой внучок"
В России запустят проект по борьбе с мошенничеством "Цифровой внучок" - РИА Новости, 22.06.2025
В России запустят проект по борьбе с мошенничеством "Цифровой внучок"
Проект "Цифровой внучок", направленный на помощь пожилым людям в борьбе с мошенниками, планирует запустить в России АНО "Белый интернет", рассказала в интервью... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:55:00+03:00
2025-06-22T03:55:00+03:00
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Проект "Цифровой внучок", направленный на помощь пожилым людям в борьбе с мошенниками, планирует запустить в России АНО "Белый интернет", рассказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава "Белого интернета", член СПЧ Элина Сидоренко. "Мы сейчас в рамках "Белого интернета" рассматриваем несколько интересных проектов. Первый из них – это так называемый "Цифровой внучок". История заключается в том, что есть ряд продвинутой молодежи, которые готовы помогать пожилым. Их телефоны будут в свободном доступе, за каждым пожилым человеком, пожелающим участвовать в пилоте, будет закрепляться некий студент, доброволец, который будет выполнять функцию этого самого внука", - рассказала она. По словам Сидоренко, как только мошенник позвонит пожилому человеку, тот предложит ему связаться с якобы внуком - добровольцем, который сумеет вычислить мошенника. "Поверьте, в 50% случаев просто звонка не последует. А дальше студент, доброволец сможет уже отбить эту атаку, потому что это будет человек, знающий ситуацию", - добавила глава АНО "Белый интернет". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/moshennichestvo-2024432286.html
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РИА Новости
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60
353
60
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
В России запустят проект по борьбе с мошенничеством "Цифровой внучок"

АНО Белый интернет планирует запустить в России проект Цифровой внучок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Проект "Цифровой внучок", направленный на помощь пожилым людям в борьбе с мошенниками, планирует запустить в России АНО "Белый интернет", рассказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава "Белого интернета", член СПЧ Элина Сидоренко.
"Мы сейчас в рамках "Белого интернета" рассматриваем несколько интересных проектов. Первый из них – это так называемый "Цифровой внучок". История заключается в том, что есть ряд продвинутой молодежи, которые готовы помогать пожилым. Их телефоны будут в свободном доступе, за каждым пожилым человеком, пожелающим участвовать в пилоте, будет закрепляться некий студент, доброволец, который будет выполнять функцию этого самого внука", - рассказала она.
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По словам Сидоренко, как только мошенник позвонит пожилому человеку, тот предложит ему связаться с якобы внуком - добровольцем, который сумеет вычислить мошенника.
"Поверьте, в 50% случаев просто звонка не последует. А дальше студент, доброволец сможет уже отбить эту атаку, потому что это будет человек, знающий ситуацию", - добавила глава АНО "Белый интернет".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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