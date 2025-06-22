https://ria.ru/20250622/moshennichestvo-2024560840.html

В России запустят проект по борьбе с мошенничеством "Цифровой внучок"

В России запустят проект по борьбе с мошенничеством "Цифровой внучок" - РИА Новости, 22.06.2025

В России запустят проект по борьбе с мошенничеством "Цифровой внучок"

Проект "Цифровой внучок", направленный на помощь пожилым людям в борьбе с мошенниками, планирует запустить в России АНО "Белый интернет", рассказала в интервью... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T03:55:00+03:00

2025-06-22T03:55:00+03:00

2025-06-22T03:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Проект "Цифровой внучок", направленный на помощь пожилым людям в борьбе с мошенниками, планирует запустить в России АНО "Белый интернет", рассказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава "Белого интернета", член СПЧ Элина Сидоренко. "Мы сейчас в рамках "Белого интернета" рассматриваем несколько интересных проектов. Первый из них – это так называемый "Цифровой внучок". История заключается в том, что есть ряд продвинутой молодежи, которые готовы помогать пожилым. Их телефоны будут в свободном доступе, за каждым пожилым человеком, пожелающим участвовать в пилоте, будет закрепляться некий студент, доброволец, который будет выполнять функцию этого самого внука", - рассказала она. По словам Сидоренко, как только мошенник позвонит пожилому человеку, тот предложит ему связаться с якобы внуком - добровольцем, который сумеет вычислить мошенника. "Поверьте, в 50% случаев просто звонка не последует. А дальше студент, доброволец сможет уже отбить эту атаку, потому что это будет человек, знающий ситуацию", - добавила глава АНО "Белый интернет". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/moshennichestvo-2024432286.html

https://ria.ru/20250619/zakon-2023863123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия