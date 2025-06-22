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Молдавская оппозиция осудила попытки властей вычеркнуть Победу из истории - РИА Новости, 22.06.2025
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11:36 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/moldavija-2024607622.html
Молдавская оппозиция осудила попытки властей вычеркнуть Победу из истории
Молдавская оппозиция осудила попытки властей вычеркнуть Победу из истории - РИА Новости, 22.06.2025
Молдавская оппозиция осудила попытки властей вычеркнуть Победу из истории
Попытки молдавских властей вычеркнуть из истории Победу в Великой Отечественной войне являются правовым и историческим ревизионизмом, противоречащим здравому... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:36:00+03:00
2025-06-22T11:36:00+03:00
в мире
молдавия
германия
кишинев
майя санду
традиционные ценности
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Попытки молдавских властей вычеркнуть из истории Победу в Великой Отечественной войне являются правовым и историческим ревизионизмом, противоречащим здравому смыслу, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Денис Уланов. "Сегодняшние попытки молдавских властей вычеркнуть из истории Победу, осквернить память советских солдат и демонтировать памятники — это правовой и исторический ревизионизм, противоречащий здравому смыслу… Наши отцы, деды и прадеды сражались и умирали за право жить свободно. Они прошли через ад не ради того, чтобы их потомков заставляли стыдиться подвига", - написал Уланов в своем Telegram-канале. По его словам, забвение — это тоже форма насилия, однако закон и правда на стороне тех, кто помнит. "Сегодня каждый из нас несет ответственность за сохранение памяти о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Мы должны защитить историческую правду и передать ее будущим поколениям... Мы обязаны стоять на страже этой памяти, чтобы не позволить повториться трагедиям истории", - подчеркнул депутат. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250622/moldavija-2024603581.html
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Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики. Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень.
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в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду, традиционные ценности, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду, традиционные ценности, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Молдавская оппозиция осудила попытки властей вычеркнуть Победу из истории

Уланов назвал попытки Кишинева вычеркнуть Победу из истории ревизионизмом

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Попытки молдавских властей вычеркнуть из истории Победу в Великой Отечественной войне являются правовым и историческим ревизионизмом, противоречащим здравому смыслу, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Денис Уланов.
"Сегодняшние попытки молдавских властей вычеркнуть из истории Победу, осквернить память советских солдат и демонтировать памятники — это правовой и исторический ревизионизм, противоречащий здравому смыслу… Наши отцы, деды и прадеды сражались и умирали за право жить свободно. Они прошли через ад не ради того, чтобы их потомков заставляли стыдиться подвига", - написал Уланов в своем Telegram-канале.
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По его словам, забвение — это тоже форма насилия, однако закон и правда на стороне тех, кто помнит.
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"Сегодня каждый из нас несет ответственность за сохранение памяти о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Мы должны защитить историческую правду и передать ее будущим поколениям... Мы обязаны стоять на страже этой памяти, чтобы не позволить повториться трагедиям истории", - подчеркнул депутат.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
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После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
 
В миреМолдавияГерманияКишиневМайя Сандутрадиционные ценности80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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