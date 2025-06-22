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Миронов прокомментировал действия Трампа на Ближнем Востоке

Миронов прокомментировал действия Трампа на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.06.2025

Миронов прокомментировал действия Трампа на Ближнем Востоке

Действия президента США Дональда Трампа в настоящее время на Ближнем Востоке, - это типичная попытка потушить пожар бензином, заявил лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:27:00+03:00

2025-06-22T21:27:00+03:00

2025-06-22T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в настоящее время на Ближнем Востоке, - это типичная попытка потушить пожар бензином, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "То, что он делает сегодня, – это типичная попытка потушить пожар бензином. Или он не собирается ничего тушить, а, напротив, хочет еще больше разжечь и устроить на Ближнем Востоке локальную ядерную катастрофу? Чтобы отбросить регион в развитии лет на 70 назад и вернуть его в те времена, когда им управлял Запад. Или это попытка устроить новую Хиросиму, чтобы запугать Россию и Китай? Но это не вышло у американцев в 1945-м, не выйдет и сейчас", - написал он в своем Telegram-канале. Политик отметил, что главная международная новость в мире – удар США по Ирану. Он считает, что Трамп победил на выборах во многом благодаря обещанию не начинать новые войны. "Президент вроде как новый, а подход к решению международных проблем остался старый. Что неудивительно, если вспомнить, как США при Трампе бомбили Сирию", - добавил депутат. Миронов подчеркнул, что истерикой и военными угрозами Трамп не добьется своих целей, какие бы они ни были, а вот статус серьезного политика, делового человека и тем более миротворца он уже потерял. "Думаю, мы еще увидим, как "лучший переговорщик в мире" будет просить Россию о посредничестве, чтобы закончить войну, которую он развязал", - подытожил он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ираназаявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250618/tramp-2023640482.html

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

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