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Миронов прокомментировал действия Трампа на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.06.2025
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21:27 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/mironov-2024697439.html
Миронов прокомментировал действия Трампа на Ближнем Востоке
Миронов прокомментировал действия Трампа на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.06.2025
Миронов прокомментировал действия Трампа на Ближнем Востоке
Действия президента США Дональда Трампа в настоящее время на Ближнем Востоке, - это типичная попытка потушить пожар бензином, заявил лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:27:00+03:00
2025-06-22T21:27:00+03:00
в мире
сша
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аббас аракчи
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в настоящее время на Ближнем Востоке, - это типичная попытка потушить пожар бензином, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "То, что он делает сегодня, – это типичная попытка потушить пожар бензином. Или он не собирается ничего тушить, а, напротив, хочет еще больше разжечь и устроить на Ближнем Востоке локальную ядерную катастрофу? Чтобы отбросить регион в развитии лет на 70 назад и вернуть его в те времена, когда им управлял Запад. Или это попытка устроить новую Хиросиму, чтобы запугать Россию и Китай? Но это не вышло у американцев в 1945-м, не выйдет и сейчас", - написал он в своем Telegram-канале. Политик отметил, что главная международная новость в мире – удар США по Ирану. Он считает, что Трамп победил на выборах во многом благодаря обещанию не начинать новые войны. "Президент вроде как новый, а подход к решению международных проблем остался старый. Что неудивительно, если вспомнить, как США при Трампе бомбили Сирию", - добавил депутат. Миронов подчеркнул, что истерикой и военными угрозами Трамп не добьется своих целей, какие бы они ни были, а вот статус серьезного политика, делового человека и тем более миротворца он уже потерял. "Думаю, мы еще увидим, как "лучший переговорщик в мире" будет просить Россию о посредничестве, чтобы закончить войну, которую он развязал", - подытожил он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ираназаявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250618/tramp-2023640482.html
https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html
https://ria.ru/20250613/mironov-2022689784.html
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в мире, сша, иран, россия, дональд трамп, сергей миронов, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ближний восток
В мире, США, Иран, Россия, Дональд Трамп, Сергей Миронов, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ближний Восток
Миронов прокомментировал действия Трампа на Ближнем Востоке

Миронов назвал действия Трампа на Ближнем Востоке потушением пожара бензином

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в настоящее время на Ближнем Востоке, - это типичная попытка потушить пожар бензином, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
"То, что он делает сегодня, – это типичная попытка потушить пожар бензином. Или он не собирается ничего тушить, а, напротив, хочет еще больше разжечь и устроить на Ближнем Востоке локальную ядерную катастрофу? Чтобы отбросить регион в развитии лет на 70 назад и вернуть его в те времена, когда им управлял Запад. Или это попытка устроить новую Хиросиму, чтобы запугать Россию и Китай? Но это не вышло у американцев в 1945-м, не выйдет и сейчас", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум
18 июня, 17:26
Политик отметил, что главная международная новость в мире – удар США по Ирану. Он считает, что Трамп победил на выборах во многом благодаря обещанию не начинать новые войны.
"Президент вроде как новый, а подход к решению международных проблем остался старый. Что неудивительно, если вспомнить, как США при Трампе бомбили Сирию", - добавил депутат.
Миронов подчеркнул, что истерикой и военными угрозами Трамп не добьется своих целей, какие бы они ни были, а вот статус серьезного политика, делового человека и тем более миротворца он уже потерял.
"Думаю, мы еще увидим, как "лучший переговорщик в мире" будет просить Россию о посредничестве, чтобы закончить войну, которую он развязал", - подытожил он.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
21 июня, 08:00
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ираназаявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
"Они в своем уме?!" Миронов высказался об атаках Израиля на Иран
13 июня, 17:55
 
В миреСШАИранРоссияДональд ТрампСергей МироновАббас АракчиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеБлижний Восток
 
 
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