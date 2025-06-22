https://ria.ru/20250622/minsk-2024621095.html

В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы войны

В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы войны - РИА Новости, 22.06.2025

В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы войны

Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:00:00+03:00

2025-06-22T13:00:00+03:00

2025-06-22T13:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

белоруссия

минск

свеча памяти

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Минске, передает корреспондент РИА Новости. В частности, в полдень на площади Победы в центре Минска из громкоговорителей раздались звуки траурной мелодии, затем - удары метронома. В этот момент находившиеся на площади люди, ранее пришедшие почтить память погибших в годы войны, замолчали и склонили головы в знак скорби. Также в этом обычно оживленном районе замедлилось движение наземного транспорта. Двадцать второго июня в 12.00 (совпадает с мск) по всей стране была объявлена общенациональная минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этот момент в эфире телевидения и радио, в воинских частях, на улицах населенных пунктов звучали удары метронома. В храмах республики прозвучал колокольный звон, завершивший вознесение всебелорусской молитвы за мир и в память о погибших в годы войны. На некоторых участках дорог приостановилось движение. В воскресенье в Белоруссии отмечают День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. По всей Белоруссии проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html

белоруссия

минск

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Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в Минске Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Минске, передает корреспондент РИА Новости. В частности, в полдень на площади Победы в центре Минска из громкоговорителей раздались звуки траурной мелодии, затем - удары метронома. Находившиеся там люди, пришедшие почтить память погибших в годы ВОВ, замолчали и склонили головы в знак скорби. 2025-06-22T13:00 true PT0M25S

Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики. Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень. 2025-06-22T13:00 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, свеча памяти, 80-летие победы в великой отечественной войне