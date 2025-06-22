https://ria.ru/20250622/minsk-2024621095.html
В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы войны
В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы войны - РИА Новости, 22.06.2025
В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы войны
Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:00:00+03:00
2025-06-22T13:00:00+03:00
2025-06-22T13:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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белоруссия
минск
свеча памяти
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Минске, передает корреспондент РИА Новости. В частности, в полдень на площади Победы в центре Минска из громкоговорителей раздались звуки траурной мелодии, затем - удары метронома. В этот момент находившиеся на площади люди, ранее пришедшие почтить память погибших в годы войны, замолчали и склонили головы в знак скорби. Также в этом обычно оживленном районе замедлилось движение наземного транспорта. Двадцать второго июня в 12.00 (совпадает с мск) по всей стране была объявлена общенациональная минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этот момент в эфире телевидения и радио, в воинских частях, на улицах населенных пунктов звучали удары метронома. В храмах республики прозвучал колокольный звон, завершивший вознесение всебелорусской молитвы за мир и в память о погибших в годы войны. На некоторых участках дорог приостановилось движение. В воскресенье в Белоруссии отмечают День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. По всей Белоруссии проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в Минске
Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, в полдень на площади Победы в центре Минска из громкоговорителей раздались звуки траурной мелодии, затем - удары метронома. Находившиеся там люди, пришедшие почтить память погибших в годы ВОВ, замолчали и склонили головы в знак скорби.
2025-06-22T13:00
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Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. Первые удары пришлись на города Украины, Белоруссии и Прибалтики. Война длилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. Немецкие оккупанты разрушили почти две тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень.
2025-06-22T13:00
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PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, свеча памяти, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Минск, Свеча памяти, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы войны
В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной