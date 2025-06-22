https://ria.ru/20250622/mid-2024635953.html
Российский МИД назвал атаку США на Иран ударом по авторитету ДНЯО
Российский МИД назвал атаку США на Иран ударом по авторитету ДНЯО - РИА Новости, 22.06.2025
Российский МИД назвал атаку США на Иран ударом по авторитету ДНЯО
Особую обеспокоенность из-за ударов США по ядерным объектам на территории Ирана вызывает ущерб, нанесенный глобальному режиму нераспространения, такие удары... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:09:00+03:00
2025-06-22T14:09:00+03:00
2025-06-22T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Особую обеспокоенность из-за ударов США по ядерным объектам на территории Ирана вызывает ущерб, нанесенный глобальному режиму нераспространения, такие удары наносят урон авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили в МИД России. "Особую обеспокоенность вызывает ущерб, который причинен в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия. Удары по Ирану нанесли огромный урон авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых.
Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
2025-06-22T14:09
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в мире, иран, сша, россия, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Россия, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Российский МИД назвал атаку США на Иран ударом по авторитету ДНЯО
МИД РФ: удары США по Ирану нанесли ущерб глобальному режиму нераспространения