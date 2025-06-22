https://ria.ru/20250622/mid-2024582458.html

США несут ответственность за последствия своей атаки, заявил МИД Ирана

США несут ответственность за последствия своей атаки, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 22.06.2025

США несут ответственность за последствия своей атаки, заявил МИД Ирана

США несут ответственность за весьма опасные последствия своей атаки на ядерные объекты Ирана, это нападение показало, что США принимали участие и в планировании РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:59:00+03:00

2025-06-22T08:59:00+03:00

2025-06-22T08:59:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. США несут ответственность за весьма опасные последствия своей атаки на ядерные объекты Ирана, это нападение показало, что США принимали участие и в планировании первоначальной атаки Израиля на Иран, молчание мирового сообщества после этой атаки поставит мир под беспрецедентную угрозу, заявили в МИД Ирана. "МИД Ирана решительнейшим образом осуждает вероломную агрессию США по отношению к своей мирной ядерной программе… и считает США… ответственными за весьма опасные последствия этого ужасного преступления", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства. Нападение США на ядерные объекты показало, что они принимали участие и в планировании первоначальной атаки Израиля на Иран, убеждены в министерстве. "Исламская республика Иран напоминает руководству ООН, Совбезу, секретарю организации, МАГАТЭ и иным компетентным официальным международным организациям о том, что надо предпринимать скорейшие действия против этого преступления, и утверждает, что молчание перед очевидной агрессией поставит мир под беспрецедентную угрозу", – сообщается в заявлении. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, оон, дональд трамп, иран, сша, израиль, в мире