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В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2025
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22:07 22.06.2025 (обновлено: 23:23 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/meropriyatiya-2024699706.html
В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2025
В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:07:00+03:00
2025-06-22T23:23:00+03:00
россия
свеча памяти
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.Президент Владимир Путин принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.Глава государства также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".После этого Путин встретился с авторами новых учебников истории, в беседе с ними он подчеркнул важность преподавания этого предмета без искажения фактов.Мероприятия за границей:Тысячи свечей памяти зажгли рано утром во всех городах Приднестровья, в Тирасполе прошел митинг-реквием.День памяти и скорби — мемориальная дата начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
https://ria.ru/20250622/putin-2024650971.html
https://ria.ru/20250622/data--2024604178.html
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Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-22T22:07
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Акция "Свеча памяти" в городах России
22 июня – День памяти и скорби. В России вспоминают начало Великой Отечественной войны. В этот день 84 года назад фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза, и началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. В память о подвиге павших солдат по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти".
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россия, свеча памяти, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
Россия, Свеча памяти, День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби
Президент России Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.
Президент Владимир Путин принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.
Глава государства также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".
После этого Путин встретился с авторами новых учебников истории, в беседе с ними он подчеркнул важность преподавания этого предмета без искажения фактов.
Мероприятия в России в День памяти и скорби
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

Президент РФ В. Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

Всероссийская акция Свеча памяти, приуроченная ко Дню памяти и скорби, на Мамаевом кургане в Волгограде

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

На мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края

В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

Всероссийская акция Свеча памяти, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в сквере Победы в Симферополе

В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в Симферополе

Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в Симферополе

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби

В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.

Участники акции Огненные картины войны у вечного огня в парке Победы в Казани, посвящённой 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".

На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Участники всероссийской акции Свеча памяти у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".

На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 12

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
2 из 12

В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 12

В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.

В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 12

В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".

На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
12 из 12
  • Цветы к Могиле Неизвестного Солдата также возложили министр обороны Андрей Белоусов и члены коллегии ведомства, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл.
  • Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили у Ржевского мемориала Советскому солдату, там прошел концерт-реквием "Мы этой памяти верны".
  • На мемориальном кладбище города перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в боях с фашистами.
  • В Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню и монументу "Мать-Родина".
  • Акция "Свеча памяти" стартовала по всей России в 4:00 — в тот час, когда 22 июня 84 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз.
  • В Нижегородском кремле около 200 человек зажгли свечи-лампады у Вечного огня.
  • В Мордовии рано утром зажгли тысячу свечей у памятника "Сурский рубеж" в селе Большие Березники.
  • Камчатка колокольным звоном всех церквей почтила память погибших в Великой Отечественной войне.
  • В Донецке военнослужащие трех подразделений, состоящих из бывших солдат ВСУ, перешедших на сторону России, почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы у мемориального комплекса "Твоим освободителям, Донбасс".
Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.

Фашистские самолеты летят бомбить советские города

В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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2 из 13
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.

Фашистские авиабомбы падают на советскую землю

На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 13
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанк

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.

Семья уходит из родного дома

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.

© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
5 из 13
© Getty Images / ullstein bild Dtl.

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.

Вторжение немецк-фашистских войск в Советский Союз. 22 июня 1941

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.

© Getty Images / ullstein bild Dtl.
6 из 13
© Getty Images / Hulton Deutsch

На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.

Советские танки выдвигаются на фронт 22 июня 1941 года

На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.

© Getty Images / Hulton Deutsch
7 из 13
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
8 из 13
© AP Photo

"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.

Немецкие солдаты при поддержке бронетранспортеров входят в горящую советскую деревню. 26 июня 1941

"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.

© AP Photo
9 из 13
© РИА Новости / С. Коршунов | Перейти в медиабанк

Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.

© РИА Новости / С. Коршунов
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.

Мать укрывает своего ребенка во время обстрела. Деревня Красная слобода, Брянский фронт 1941 год

Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
13 из 13

В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
2 из 13

На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.

© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в медиабанк
4 из 13

Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
5 из 13

Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.

© Getty Images / ullstein bild Dtl.
6 из 13

На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.

© Getty Images / Hulton Deutsch
7 из 13

Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
8 из 13

"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.

© AP Photo
9 из 13

Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.

© РИА Новости / С. Коршунов
Перейти в медиабанк
10 из 13

Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
11 из 13

Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
12 из 13

Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
13 из 13
Мероприятия за границей:
  • В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
  • В Ташкенте дипломаты стран СНГ и Индии, а также представители молодежных, ветеранских и общественных организаций Узбекистана возложили цветы на территории мемориального комплекса "Братские могилы".
  • В ереванском парке Победы состоялось траурное мероприятие, его организовало Россотрудничество.
  • В Астане прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-фронтовикам и традиционный молебен о погибших на Великой Отечественной войне в Свято-Успенском кафедральном соборе.
Путин на встрече с главными редакторами учебников истории - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Путин рассказал, что лежало в основе победы над нацистской Германией
Вчера, 15:25
Тысячи свечей памяти зажгли рано утром во всех городах Приднестровья, в Тирасполе прошел митинг-реквием.
  • В Швейцарии десятки россиян пришли в 4:00 к посольству России, чтобы зажечь поминальные свечи и возложить цветы в память о всех погибших за освобождение Европы от нацизма.
  • В Берлине прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов на мемориале павшим воинам в Тиргартене, в мероприятии принял участие посол России Сергей Нечаев.
  • В австрийском городе Алленштайг прошла международная акция "Сад памяти".
День памяти и скорби — мемориальная дата начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Самая печальная дата в истории СССР. День памяти и скорби
Вчера, 11:18
 
РоссияСвеча памятиДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
 
 
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