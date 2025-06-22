https://ria.ru/20250622/meropriyatiya-2024699706.html

В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2025

В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:07:00+03:00

2025-06-22T22:07:00+03:00

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россия

свеча памяти

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.Президент Владимир Путин принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.Глава государства также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".После этого Путин встретился с авторами новых учебников истории, в беседе с ними он подчеркнул важность преподавания этого предмета без искажения фактов.Мероприятия за границей:Тысячи свечей памяти зажгли рано утром во всех городах Приднестровья, в Тирасполе прошел митинг-реквием.День памяти и скорби — мемориальная дата начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.

https://ria.ru/20250622/putin-2024650971.html

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россия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-22T22:07 true PT1M10S

Акция "Свеча памяти" в городах России 22 июня – День памяти и скорби. В России вспоминают начало Великой Отечественной войны. В этот день 84 года назад фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза, и началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. В память о подвиге павших солдат по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти". 2025-06-22T22:07 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, свеча памяти, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны