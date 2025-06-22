В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.
Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.
В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.
Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.
На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе
Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.
На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе
Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.
Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.
В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.
В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.
Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.
Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.
В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.
В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.
Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.
Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.
Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.
Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.
Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".
На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве
Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".
На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве
Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года.
В России 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили Родину или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.
Представители властей 22 июня возлагают траурные венки к монументам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне.
На фото: глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе
Также в Москве традиционно проходят две знаковые акции — "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится с 1992 года. Возложение цветов начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны.
В 2015 году эта акция стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.
Военнослужащий на церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.
В День памяти и скорби в российских городах открываются тематические выставки и экспозиции, проходят памятные мероприятия.
Военно-историческая реконструкция битвы под Москвой в поселке Раздольное Надеждинского округа Приморского края.
Участники акции "Огненные картины войны", посвященной 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Вечного огня в парке Победы в Казани.
Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года также ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти".
На фото: участники всероссийской акции "Свеча памяти" у Музея Победы на Поклонной горе в Москве
- Цветы к Могиле Неизвестного Солдата также возложили министр обороны Андрей Белоусов и члены коллегии ведомства, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл.
- Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили у Ржевского мемориала Советскому солдату, там прошел концерт-реквием "Мы этой памяти верны".
- На мемориальном кладбище города перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в боях с фашистами.
- В Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню и монументу "Мать-Родина".
- Акция "Свеча памяти" стартовала по всей России в 4:00 — в тот час, когда 22 июня 84 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз.
- В Нижегородском кремле около 200 человек зажгли свечи-лампады у Вечного огня.
- В Мордовии рано утром зажгли тысячу свечей у памятника "Сурский рубеж" в селе Большие Березники.
- Камчатка колокольным звоном всех церквей почтила память погибших в Великой Отечественной войне.
- В Донецке военнослужащие трех подразделений, состоящих из бывших солдат ВСУ, перешедших на сторону России, почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы у мемориального комплекса "Твоим освободителям, Донбасс".
В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.
В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.
"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.
"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.
Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.
Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.
На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.
На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.
Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.
Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.
"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.
"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.
Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.
Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".
Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.
Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.
Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.
Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.
В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии.
"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — такова заключительная фраза обращения к советскому народу.
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных.
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание кампании до осенней распутицы.
Одновременно с Германией войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия.
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа.
На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота.
Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике.
"Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска.
Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины.
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия".
Двадцать седьмого июня войну СССР объявила и Венгрия. Первого июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию.
Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако сопротивление советских войск помешало его выполнению.
- В Минске прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
- В Ташкенте дипломаты стран СНГ и Индии, а также представители молодежных, ветеранских и общественных организаций Узбекистана возложили цветы на территории мемориального комплекса "Братские могилы".
- В ереванском парке Победы состоялось траурное мероприятие, его организовало Россотрудничество.
- В Астане прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-фронтовикам и традиционный молебен о погибших на Великой Отечественной войне в Свято-Успенском кафедральном соборе.
- В Швейцарии десятки россиян пришли в 4:00 к посольству России, чтобы зажечь поминальные свечи и возложить цветы в память о всех погибших за освобождение Европы от нацизма.
- В Берлине прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов на мемориале павшим воинам в Тиргартене, в мероприятии принял участие посол России Сергей Нечаев.
- В австрийском городе Алленштайг прошла международная акция "Сад памяти".