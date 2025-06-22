https://ria.ru/20250622/memorialy-2024596150.html

В МИД рассказали о сложностях в работе по сохранению мемориалов за рубежом

В МИД рассказали о сложностях в работе по сохранению мемориалов за рубежом - РИА Новости, 22.06.2025

В МИД рассказали о сложностях в работе по сохранению мемориалов за рубежом

МИД РФ продолжает прилагать максимум усилий для сохранения российских воинских захоронений за рубежом, несмотря на сложные условия, которые чинят российской... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:27:00+03:00

2025-06-22T10:27:00+03:00

2025-06-22T10:28:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. МИД РФ продолжает прилагать максимум усилий для сохранения российских воинских захоронений за рубежом, несмотря на сложные условия, которые чинят российской стороне в ряде недружественных государств, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. “Нашим коллегам в ряде иностранных государств приходится работать в весьма непростых условиях. Это касается и высылки дипломатов, и блокировки банковских счетов загранучреждений, и затягивания местными компетентными ведомствами процесса согласования ремонтно-восстановительных работ. Несмотря на это, продолжаем прилагать максимум усилий для достижения поставленных задач, используем все доступные инструменты и возможности”, - рассказал собеседник агентства. По словам Климова, в настоящее время у России 14 действующих двусторонних соглашений по обеспечению сохранности воинских захоронений, причем 11 из них – с недружественными государствами. Он отметил, что за 2024 год были проведены работы по благоустройству 211 воинских кладбищ в 42 странах. В 2025 году запланирован ремонт 215 объектов в 44 государствах. “Несмотря на русофобский курс правительств большинства из стран-участниц этих соглашений, их положения, в основном, соблюдаются, по крайней мере в части, касающейся обеспечения неприкосновенности воинских захоронений. Другое дело, что некоторые наши контрагенты, к сожалению, пытаются избегать выполнения ряда взятых на себя обязательств, таких как регулярный уход за захоронениями, проведение ремонтно-восстановительных работ, своевременное устранение актов вандализма”, - отметил он, подчеркнув, что ежегодно российские дипломаты посещают сотни захоронений, фиксируя выявленные недостатки и доводя их до сведения местных властей. Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>

https://ria.ru/20250501/finlyandiya-2014598009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)