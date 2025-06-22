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Медведев: Иран продолжит обогащать ядерные материалы после атаки США - РИА Новости, 22.06.2025
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12:37 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/medvedev-2024618441.html
Медведев: Иран продолжит обогащать ядерные материалы после атаки США
Медведев: Иран продолжит обогащать ядерные материалы после атаки США - РИА Новости, 22.06.2025
Медведев: Иран продолжит обогащать ядерные материалы после атаки США
Обогащение ядерных материалов будет продолжено после ударов США по Ирану, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:37:00+03:00
2025-06-22T12:37:00+03:00
сша
россия
дмитрий медведев
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
в мире
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Обогащение ядерных материалов будет продолжено после ударов США по Ирану, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. "Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране?… Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать - и будущее производство ЯО (ядерного оружия - ред.) - будет продолжено", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, удар сша по ядерным объектам в иране
США, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, Удар США по ядерным объектам в Иране
Медведев: Иран продолжит обогащать ядерные материалы после атаки США

Медведев: обогащение ядерных материалов будет продолжено после атаки США на Иран

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Обогащение ядерных материалов будет продолжено после ударов США по Ирану, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
"Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране?… Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать - и будущее производство ЯО (ядерного оружия - ред.) - будет продолжено", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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СШАРоссияДмитрий МедведевДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранВ миреУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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