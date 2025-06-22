https://ria.ru/20250622/matvienko-2024572061.html

Матвиенко призвала сохранить память о дне начала ВОВ

Матвиенко призвала сохранить память о дне начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2025

Матвиенко призвала сохранить память о дне начала ВОВ

Россия обязана сохранить память о трагической и героической странице своей истории — дне начала Великой Отечественной войны, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:55:00+03:00

2025-06-22T06:55:00+03:00

2025-06-22T06:55:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия обязана сохранить память о трагической и героической странице своей истории — дне начала Великой Отечественной войны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале. "Наш долг – сохранять и передавать всю правду о той трагической и героической странице нашей истории. И всю правду, без изъятий, во всей её преступной полноте, о той позорной, звериной, пещерной странице истории Европы. Мы не имеем права забывать, с чем пришёл тогда враг, какие злодеяния он совершил", - написала Матвиенко. Будущие поколения должны понимать, что целью "европейских нацистов было не разрушение нашего государства или коммунистической идеи, а полное физическое уничтожение, геноцид русского, других народов нашей страны", отметила сенатор. "Стирание нашей культуры. По их планам – нас просто не должно было быть", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20250416/matvienko-2011536527.html

https://ria.ru/20250622/voyna-2024144588.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество