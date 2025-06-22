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Матвиенко призвала сохранить память о дне начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2025
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06:55 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/matvienko-2024572061.html
Матвиенко призвала сохранить память о дне начала ВОВ
Матвиенко призвала сохранить память о дне начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2025
Матвиенко призвала сохранить память о дне начала ВОВ
Россия обязана сохранить память о трагической и героической странице своей истории — дне начала Великой Отечественной войны, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:55:00+03:00
2025-06-22T06:55:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия обязана сохранить память о трагической и героической странице своей истории — дне начала Великой Отечественной войны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале. "Наш долг – сохранять и передавать всю правду о той трагической и героической странице нашей истории. И всю правду, без изъятий, во всей её преступной полноте, о той позорной, звериной, пещерной странице истории Европы. Мы не имеем права забывать, с чем пришёл тогда враг, какие злодеяния он совершил", - написала Матвиенко. Будущие поколения должны понимать, что целью "европейских нацистов было не разрушение нашего государства или коммунистической идеи, а полное физическое уничтожение, геноцид русского, других народов нашей страны", отметила сенатор. "Стирание нашей культуры. По их планам – нас просто не должно было быть", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20250416/matvienko-2011536527.html
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россия, европа, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Россия, Европа, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко призвала сохранить память о дне начала ВОВ

Матвиенко: Россия обязана сохранить память о трагической странице своей истории

© Фото : предоставлено пресс-службойВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия обязана сохранить память о трагической и героической странице своей истории — дне начала Великой Отечественной войны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале.
"Наш долг – сохранять и передавать всю правду о той трагической и героической странице нашей истории. И всю правду, без изъятий, во всей её преступной полноте, о той позорной, звериной, пещерной странице истории Европы. Мы не имеем права забывать, с чем пришёл тогда враг, какие злодеяния он совершил", - написала Матвиенко.
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Будущие поколения должны понимать, что целью "европейских нацистов было не разрушение нашего государства или коммунистической идеи, а полное физическое уничтожение, геноцид русского, других народов нашей страны", отметила сенатор.
"Стирание нашей культуры. По их планам – нас просто не должно было быть", - подчеркнула парламентарий.
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