На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за ударов США по Ирану
Малинен раскритиковал заявление Вэнса после ударов США по Ирану
© СоцсетиКадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
© Соцсети
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х раскритиковал заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса об ударах по Ирану.
"Вы совершаете катастрофическую ошибку, мой дорогой Вэнс", — говорится в публикации.
"Вы совершаете катастрофическую ошибку, мой дорогой Вэнс", — говорится в публикации.
В воскресенье вице-президент США заявил, что силовой ответ Ирана на удары США станет "катастрофической ошибкой" и "самым глупым решением", которое только может принять Тегеран.
Утром 22-го июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.
Глава МИД республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.
Утром 22-го июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.
Глава МИД республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.