https://ria.ru/20250622/malinen-2024685278.html

На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за ударов США по Ирану

На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за ударов США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за ударов США по Ирану

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х раскритиковал заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса об ударах по Ирану. "Вы совершаете... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T19:08:00+03:00

2025-06-22T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х раскритиковал заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса об ударах по Ирану. "Вы совершаете катастрофическую ошибку, мой дорогой Вэнс", — говорится в публикации. В воскресенье вице-президент США заявил, что силовой ответ Ирана на удары США станет "катастрофической ошибкой" и "самым глупым решением", которое только может принять Тегеран. Утром 22-го июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир. Глава МИД республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.

https://ria.ru/20250622/bouz-2024663374.html

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