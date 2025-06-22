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Макрон призвал Иран к деэскалации и возвращению к диалогу - РИА Новости, 22.06.2025
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19:35 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/makron-2024688200.html
Макрон призвал Иран к деэскалации и возвращению к диалогу
Макрон призвал Иран к деэскалации и возвращению к диалогу - РИА Новости, 22.06.2025
Макрон призвал Иран к деэскалации и возвращению к диалогу
Президент Франции Эммануэль Макрон после ударов США по ядерным объектам Ирана призвал Тегеран к деэскалации и возвращению к диалогу. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:35:00+03:00
2025-06-22T19:35:00+03:00
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тегеран (город)
эммануэль макрон
дональд трамп
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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после ударов США по ядерным объектам Ирана призвал Тегеран к деэскалации и возвращению к диалогу. "После вчерашних ударов я призвал к деэскалации и к тому, чтобы Иран проявил максимальную сдержанность в этом опасном контексте, чтобы позволить вернуться к дипломатическим каналам. Диалог, четкое обязательство Ирана отказаться от своего ядерного оружия или рискнуть худшим для всего региона. Это единственный путь, который ведет к миру и безопасности для всех", - написал он в Х. Елисейский дворец ранее сообщил, что Макрон проведёт в воскресенье заседание совета безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Макрон также сообщил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, султаном Омана, президентом ОАЭ и эмиром Катара, "чтобы выразить нашу солидарность". "Президенту Ирана я повторил наше требование: немедленное освобождение наших соотечественников Сесиль Колер и Жака Париса", - сообщил президент. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
https://ria.ru/20250613/makron-2022702463.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), эммануэль макрон, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Макрон призвал Иран к деэскалации и возвращению к диалогу

Макрон призвал Иран вернуться к диалогу после ударов США по ядерным объектам

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после ударов США по ядерным объектам Ирана призвал Тегеран к деэскалации и возвращению к диалогу.
"После вчерашних ударов я призвал к деэскалации и к тому, чтобы Иран проявил максимальную сдержанность в этом опасном контексте, чтобы позволить вернуться к дипломатическим каналам. Диалог, четкое обязательство Ирана отказаться от своего ядерного оружия или рискнуть худшим для всего региона. Это единственный путь, который ведет к миру и безопасности для всех", - написал он в Х.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
Вчера, 05:52
Елисейский дворец ранее сообщил, что Макрон проведёт в воскресенье заседание совета безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Макрон также сообщил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, султаном Омана, президентом ОАЭ и эмиром Катара, "чтобы выразить нашу солидарность".
"Президенту Ирана я повторил наше требование: немедленное освобождение наших соотечественников Сесиль Колер и Жака Париса", - сообщил президент.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Журналист набросился на Макрона после слов об атаках Израиля
13 июня, 19:59
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
Вчера, 15:07
 
В миреИранСШАТегеран (город)Эммануэль МакронДональд ТрампАббас АракчиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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