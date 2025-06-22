Глава МАГАТЭ назвал атаки на ядерные объекты недопустимыми
Гросси: атаки на ядерные объекты могут привести к радиоактивным выбросам
Рафаэль Гроссив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Атаки на ядерные объекты недопустимы и могут привести к радиоактивным выбросам с тяжелыми последствиями, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"МАГАТЭ неоднократно подчеркивало, что, как указано в резолюции Генеральной конференции, вооруженные атаки на ядерные объекты недопустимы и могут привести к радиоактивным выбросам с тяжелыми последствиями как внутри, так и за пределами атакованного государства", - сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН.
В этой связи гендиректор вновь призвал к максимальной сдержанности. "Военная эскалация угрожает жизням и мешает достижению дипломатического решения, которое даст долгосрочные гарантии того, что Иран не получит ядерное оружие. Это также ставит под угрозу глобальный режим нераспространения", - добавил он.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.