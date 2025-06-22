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МАГАТЭ не может оценить степень повреждений под землей в Фордо - РИА Новости, 22.06.2025
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23:04 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/magate-2024706261.html
МАГАТЭ не может оценить степень повреждений под землей в Фордо
МАГАТЭ не может оценить степень повреждений под землей в Фордо - РИА Новости, 22.06.2025
МАГАТЭ не может оценить степень повреждений под землей в Фордо
Сейчас никто, включая МАГАТЭ, не может оценить степень повреждений под землей на объекте в иранском Фордо, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:04:00+03:00
2025-06-22T23:04:00+03:00
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Сейчас никто, включая МАГАТЭ, не может оценить степень повреждений под землей на объекте в иранском Фордо, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не может оценить степень повреждений под землёй на Фордо", - сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/magate-2024619127.html
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в мире, иран, сша, исфахан, рафаэль гросси, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Исфахан, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МАГАТЭ не может оценить степень повреждений под землей в Фордо

Гросси: никто не может оценить степень повреждений под землей на объекте в Фордо

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Сейчас никто, включая МАГАТЭ, не может оценить степень повреждений под землей на объекте в иранском Фордо, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не может оценить степень повреждений под землёй на Фордо", - сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Вчера, 12:45
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Вчера, 22:31
 
В миреИранСШАИсфаханРафаэль ГроссиДональд ТрампАббас АракчиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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