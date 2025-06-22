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МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе

МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе - РИА Новости, 22.06.2025

МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе

МАГАТЭ сообщило, что зафиксировало разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе после ударов США, повышения радиационного фона вне объектов не зафиксировано. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:37:00+03:00

2025-06-22T22:37:00+03:00

2025-06-22T23:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. МАГАТЭ сообщило, что зафиксировало разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе после ударов США, повышения радиационного фона вне объектов не зафиксировано."Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США... На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб", - говорится в релизе на сайте ведомства.Как уточнил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в воскресенье по видеосвязи на Совбезе ООН, на ядерном объекте в Исфахане в течение ночи были поражены дополнительные здания, при этом США подтвердили использование крылатых ракет."Повреждены, в том числе, здания, связанные с процессом конверсии урана. Также на этом объекте, по-видимому, пострадали входы в тоннели, используемые для хранения обогащённого материала", - отметил он. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН.В агентстве добавили, что масштабы ущерба, нанесенного объекту по обогащению урана в Фордо не удалось оценить из-за подземного расположения объекта и "проникающий характер" использованных бомб."Другой иранский объект по обогащению урана в Натанзе, который ранее уже был значительно поврежден, был вновь атакован в ходе ударов прошлой ночью с применением наземных проникающих боеприпасов", - добавили в агентстве.Как отметил Гросси, Иран проинформировал МАГАТЭ, что на всех трех объектах не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами площадок."Мы продолжаем следить за обстановкой и призываем иранский регулятор поддерживать критически важную связь с Центром инцидентов и чрезвычайных ситуаций МАГАТЭ", - добавил гендиректор агентства в ходе своего выступления на Совбезе.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/otvet-2024648101.html

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https://ria.ru/20250622/radiatsiya-2024573460.html

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