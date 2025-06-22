Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 22.06.2025 (обновлено: 23:39 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/magate-2024704040.html
МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе
МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе - РИА Новости, 22.06.2025
МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе
МАГАТЭ сообщило, что зафиксировало разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе после ударов США, повышения радиационного фона вне объектов не зафиксировано. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:37:00+03:00
2025-06-22T23:39:00+03:00
в мире
исфахан
сша
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
рафаэль гросси
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. МАГАТЭ сообщило, что зафиксировало разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе после ударов США, повышения радиационного фона вне объектов не зафиксировано."Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США... На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб", - говорится в релизе на сайте ведомства.Как уточнил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в воскресенье по видеосвязи на Совбезе ООН, на ядерном объекте в Исфахане в течение ночи были поражены дополнительные здания, при этом США подтвердили использование крылатых ракет."Повреждены, в том числе, здания, связанные с процессом конверсии урана. Также на этом объекте, по-видимому, пострадали входы в тоннели, используемые для хранения обогащённого материала", - отметил он. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН.В агентстве добавили, что масштабы ущерба, нанесенного объекту по обогащению урана в Фордо не удалось оценить из-за подземного расположения объекта и "проникающий характер" использованных бомб."Другой иранский объект по обогащению урана в Натанзе, который ранее уже был значительно поврежден, был вновь атакован в ходе ударов прошлой ночью с применением наземных проникающих боеприпасов", - добавили в агентстве.Как отметил Гросси, Иран проинформировал МАГАТЭ, что на всех трех объектах не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами площадок."Мы продолжаем следить за обстановкой и призываем иранский регулятор поддерживать критически важную связь с Центром инцидентов и чрезвычайных ситуаций МАГАТЭ", - добавил гендиректор агентства в ходе своего выступления на Совбезе.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/otvet-2024648101.html
https://ria.ru/20250622/prezident-2024686301.html
https://ria.ru/20250622/iran-2024702987.html
https://ria.ru/20250622/radiatsiya-2024573460.html
исфахан
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, исфахан, сша, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, рафаэль гросси, дональд трамп, аббас аракчи, оон
В мире, Исфахан, США, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН
МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе

МАГАТЭ зафиксировало разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе после ударов США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. МАГАТЭ сообщило, что зафиксировало разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе после ударов США, повышения радиационного фона вне объектов не зафиксировано.
"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США... На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб", - говорится в релизе на сайте ведомства.
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Глава Пентагона предупредил об ответе на возможные атаки Ирана на США
Вчера, 15:16
Как уточнил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в воскресенье по видеосвязи на Совбезе ООН, на ядерном объекте в Исфахане в течение ночи были поражены дополнительные здания, при этом США подтвердили использование крылатых ракет.
"Повреждены, в том числе, здания, связанные с процессом конверсии урана. Также на этом объекте, по-видимому, пострадали входы в тоннели, используемые для хранения обогащённого материала", - отметил он. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН.
В агентстве добавили, что масштабы ущерба, нанесенного объекту по обогащению урана в Фордо не удалось оценить из-за подземного расположения объекта и "проникающий характер" использованных бомб.
"Другой иранский объект по обогащению урана в Натанзе, который ранее уже был значительно поврежден, был вновь атакован в ходе ударов прошлой ночью с применением наземных проникающих боеприпасов", - добавили в агентстве.
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США должны получить ответ, заявил президент Ирана
Вчера, 19:17
Как отметил Гросси, Иран проинформировал МАГАТЭ, что на всех трех объектах не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами площадок.
"Мы продолжаем следить за обстановкой и призываем иранский регулятор поддерживать критически важную связь с Центром инцидентов и чрезвычайных ситуаций МАГАТЭ", - добавил гендиректор агентства в ходе своего выступления на Совбезе.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник
Вчера, 22:29
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Дым на месте израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Саудовской Аравии оценили уровень радиации после ударов США по Ирану
Вчера, 07:22
 
В миреИсфаханСШАМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранРафаэль ГроссиДональд ТрампАббас АракчиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала