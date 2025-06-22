https://ria.ru/20250622/lukashenko-2024556933.html
Лукашенко заявил, что долг нынешнего поколения белорусов беречь мир
Лукашенко заявил, что долг нынешнего поколения белорусов беречь мир - РИА Новости, 22.06.2025
Лукашенко заявил, что долг нынешнего поколения белорусов беречь мир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долг нынешнего поколения белорусов - беречь мир и хранить память о событиях Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:31:00+03:00
2025-06-22T02:31:00+03:00
2025-06-22T02:31:00+03:00
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долг нынешнего поколения белорусов - беречь мир и хранить память о событиях Великой Отечественной войны. "У каждого поколения белорусов своя судьба. Одним суждено сражаться и быть готовыми отдать собственную жизнь за Родину. Другим - хранить память о ратных подвигах и не позволять огню войны вновь опалить поля и нивы Отчизны. Сберечь мир - наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой", - говорится в обращении президента по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, опубликованного на сайте главы государства. В обращении Лукашенко напомнил, что 22 июня 1941 года - сакральная дата в истории белорусов. "На Беларусь обрушилось испытание, тяжесть которого навечно оставила неизгладимый след в народной памяти. Уверовав в свою непобедимость, возведя в абсолют насилие и агрессию, армады с Запада пришли убивать, завоевывать и порабощать. Лишь об одном они забыли. О свободолюбии, преданности и стойкости людей, живущих на этой земле. И поплатились за это", - отметил белорусский президент. Он подчеркнул, что "лето сорок первого - это не только о прошлом". "Не будет больше блицкригов и вероломных нападений. Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа", - сказал Лукашенко. Указом президента Белоруссии в 2022 году название памятной даты 22 июня изменено с "День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны" на "День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа". В воскресенье по всей Белоруссии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. Кроме того, 22 июня в 12.00 (совпадает с мск) в стране будет объявлена общенациональная минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Ожидается, что в этот момент в эфире телевидения и радио, в воинских частях, на улицах населенных пунктов раздадутся звуки ударов метронома, в храмах страны прозвучит колокольный набат, на некоторых участках дорог приостановится движение.
https://ria.ru/20250617/lukashenko-2023280036.html
https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016040434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко заявил, что долг нынешнего поколения белорусов беречь мир
Лукашенко: белорусы должны хранить память о Великой Отечественной
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долг нынешнего поколения белорусов - беречь мир и хранить память о событиях Великой Отечественной войны.
"У каждого поколения белорусов своя судьба. Одним суждено сражаться и быть готовыми отдать собственную жизнь за Родину. Другим - хранить память о ратных подвигах и не позволять огню войны вновь опалить поля и нивы Отчизны. Сберечь мир - наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой", - говорится в обращении президента по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, опубликованного на сайте главы государства.
В обращении Лукашенко
напомнил, что 22 июня 1941 года - сакральная дата в истории белорусов.
"На Беларусь
обрушилось испытание, тяжесть которого навечно оставила неизгладимый след в народной памяти. Уверовав в свою непобедимость, возведя в абсолют насилие и агрессию, армады с Запада пришли убивать, завоевывать и порабощать. Лишь об одном они забыли. О свободолюбии, преданности и стойкости людей, живущих на этой земле. И поплатились за это", - отметил белорусский президент.
Он подчеркнул, что "лето сорок первого - это не только о прошлом".
"Не будет больше блицкригов и вероломных нападений. Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа", - сказал Лукашенко.
Указом президента Белоруссии в 2022 году название памятной даты 22 июня изменено с "День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны" на "День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа".
В воскресенье по всей Белоруссии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. Кроме того, 22 июня в 12.00 (совпадает с мск) в стране будет объявлена общенациональная минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Ожидается, что в этот момент в эфире телевидения и радио, в воинских частях, на улицах населенных пунктов раздадутся звуки ударов метронома, в храмах страны прозвучит колокольный набат, на некоторых участках дорог приостановится движение.