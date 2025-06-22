https://ria.ru/20250622/lomidze-2024620457.html

Майя Ломидзе: Российские туристы путешествуют, несмотря ни на что

Майя Ломидзе: Российские туристы путешествуют, несмотря ни на что - РИА Новости, 22.06.2025

Майя Ломидзе: Российские туристы путешествуют, несмотря ни на что

Отдых стал неотъемлемой частью жизни россиян, и отрасль старается сделать все, чтобы поездка удалась, несмотря на трудности и ежедневные вызовы. Как операторы... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:55:00+03:00

2025-06-22T12:55:00+03:00

2025-06-22T15:09:00+03:00

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Отдых стал неотъемлемой частью жизни россиян, и отрасль старается сделать все, чтобы поездка удалась, несмотря на трудности и ежедневные вызовы. Как операторы справляются с вывозом туристов из ОАЭ в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и нужна ли им поддержка, зачем туроператорам невозвратные тарифы, и почему владельцы турбизнеса стали преподавать в вузах, в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Беседовала Марина Первухина.ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.– Майя Арчиловна, в этом году на ПМЭФ активно обсуждался вопрос с кадрами в туризме. Где турбизнес черпает "новую кровь"?– Кадровый вопрос настолько острый, что руководители и владельцы многих туристических компаний, несмотря на свою занятость, стали преподавать в разных вузах, причем не только узкотуристических. А для того, чтобы учить новое поколение, находить перспективные кадры среди студентов и магистрантов. Не знаю, как обстоит дело с этим в регионах, могу сказать только про федеральных туроператоров, но в Москве эта тактика работает. Некоторые компании, их единицы, создали собственные обучающие центры с образовательной лицензией для того, чтобы, что называется, растить профессионалов. И это тоже работает.– Одна из сложных тем последних недель – обстановка на Ближнем Востоке. Как она сказывается на российских туристах?– Обострение конфликта на Ближнем Востоке очень серьезно отразилось на полетных программах, маршруты которых проходили над теми странами, которые вынуждены были закрыть небо. Это затронуло тысячи наших граждан, отдыхающих или планировавших отдых в ОАЭ, или направляющихся транзитом в другие страны.Пересадка и перераспределение нескольких тысяч туристов в режиме реального времени практически полностью легла на туроператоров: кому-то пришлось продлить проживание в отелях, кому-то искали билеты на других авиакомпаниях, потому что ряд компаний практически перестали летать в Россию и обратно. Вывоз туристов завершился 21 июня, туроператоры все делали за свой счет. Наши аналитики сейчас в процессе оценки совокупного ущерба, но уже сейчас очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13-16 июня) составили около 200 миллионов рублей.Процесс "разгребания" результатов транспортного коллапса, который случился из-за вынужденного изменения полетных маршрутов, еще не закончился. Так, авиакомпания Air Arabia приостанавливает на неопределенный срок авиасообщение с Россией. По предварительным подсчетам, если Air Arabia не будет летать в Москву, Уфу, Казань и Самару до конца августа, а в Екатеринбург и Сочи – в ближайшую неделю, от отмен этих рейсов пострадают не менее 45 тысяч пассажиров из России.– Как показала практика, туроператоры обычно успешно разбираются со всеми сложностями.– Да, это так, но вопрос в цене, какой ценой это будет сделано. На наш взгляд, это вполне обоснованный повод поговорить о мерах поддержки для туроператоров, которые второй раз за месяц оказываются в эпицентре "транспортного смерча". Меры поддержки – это ведь далеко не всегда прямое выделение денег или компенсация понесенных расходов, это может быть пересмотр, наконец, взносов в фонды персональной ответственности, о которой мы говорим уже второй год.– В разгаре туристический сезон. Как он стартовал? И каков сейчас, на ваш взгляд, имидж отрасли на рынке в глазах государства и обычных туристов?– Учитывая все происходящее, отрадно, что люди, несмотря ни на что, не отказываются от отдыха. Во внутреннем туризме допандемийные рекорды уже перевыполнены. Что касается выездного, то уже близки к показателям 2019 года. А вот въездной пока восстанавливается, медленно, но, тем не менее, потоки иностранных туристов растут.Очевидно, что для государства – это отрасль, которая стимулирует инвестиции и инвесторов. Это важный реальный сектор экономики, который становится драйвером развития самых разных территорий. Минэкономразвития уделяет очень большое внимание туризму, при том, что ведомство отвечает, мягко говоря, не только за туризм. Что касается обычных туристов, то, мне кажется, отдых стал действительно неотъемлемой частью жизни наших граждан.– Какие направления для отдыха в России выбирают туристы?– Лидеры спроса на внутреннем рынке практически неизменны: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край. И прорывной в этом году Крым – по оценке туроператоров, спрос вырос в среднем на 40%. Многие регионы не вошли в топ-5, но относительно собственных показателей прошлого года они также бьют рекорды – Карелия, Мурманская область, Калининградская область, оба Алтая. Количество отдыхающих в этих регионах увеличится этим летом оценочно от плюс 5% до 20%. Благодаря активному росту автотуризма, прирост фиксируют регионы Черноземья.Внутри страны этим летом наблюдается снижение динамики. Не падение спроса, а замедление роста. И туристическая индустрия связывает это с двумя обстоятельствами – цены и неопределенная ситуация с сезоном в Анапе.– Надеетесь ли вы, что пляжи Анапы все же откроются в этом сезоне для туристов? Какова заполняемость отелей?– Отрасль и туристы не теряют надежды, что в какой-то момент экспертиза Роспотребнадзора окажется позитивной, и сезон откроют. Но какая-то загрузка есть у отелей, которые работают по системе "все включено", и у которых есть собственные бассейны. Оценочно, сейчас она в среднем составляет порядка 30%.– Как на сегодняшний день обстоит дело со строительством новых отелей в России? Стало ли их заметно больше за последний год?– Создание и развитие мест размещения – это прямой вектор приложения всех сил регулятора. Только на ПМЭФ было объявлено об открытии в период с 2026 по 2031 год около 20 гостиниц, часть из них внутри масштабных туристических кластеров-курортов в Краснодарском крае, на Алтае, в Удмуртии, на Северном Кавказе, в Карелии и других. В 2025 году десятки модульных отелей открылись во многих регионах. То есть средств размещения действительно становится больше, но все равно, особенно в сезон, ощущается дефицит, их не хватает даже не в самых популярных с точки зрения туризма регионах.– В России уже официально введены невозвратные тарифы в отелях. Какого результата ожидаете от этой меры?– Предполагается, что невозвратные тарифы должны быть ниже, чем стандартная стоимость размещения. Посмотрим, как будет на практике. Но у нас в связи с введением такой опции, появилась мысль, что возможно, правильно было бы и туроператорам дать возможность формировать программы по невозвратным тарифам. Это пока сырая идея, требующая дополнительного обсуждения. Но, согласитесь, если есть невозвратные тарифы у перевозчиков, а теперь еще и у средств размещения, то логично и закономерно было бы, чтобы и у туроператоров была такая возможность. Повторюсь, это пока идея, мы еще не обсуждали с коллегами.– Видите ли вы рост числа туристов из других стран в Россию? Кто больше всего интересуется поездками к нам?– Как мы уже говорили, въездной туризм восстанавливается медленнее, чем выездной или внутренний. И если бы не электронная виза и активные деловые контакты со странами Южной и Юго-Восточной Азии, странами Ближнего Востока и Средней Азии, то восстановление шло бы еще медленнее. Несмотря на то, что в целом показатели допандемийного 2019 года еще не достигнуты, Китай вышел на первое место по количеству приезжающих к нам туристов, как это было в 2019 и в предыдущие годы. Но если тогда это было более двух миллионов поездок в год, то в 2024 – 1,1 миллиона. В 2025 году ожидается увеличение примерно на 10-15%. Так или иначе динамика неплохая.И дело не в изменениях предпочтений – Санкт-Петербург, Москва, Мурманск и, конечно, приграничные Хабаровск и Приморье по-прежнему в топе спроса. Но есть сложности с платежами, есть изменения пожеланий туристов, и, наконец, Россия подорожала.Туроператоры сравнивали среднюю стоимость поездки для туристов из приоритетных для нас стран к нам, в Россию, и другие страны. У нас дороже минимум на 50%. И транспортная составляющая играет не последнюю роль – прямых рейсов из тех стран, где есть интерес к турам в Россию, либо нет, либо их мало и, соответственно они дорогие. Оптимистичный прогноз на 2025 год – плюс 20% относительно 2024 года. Если не помешает экспериментальное нововведение в виде QR-кода для иностранцев, приезжающих из безвизовых стран, которые надо оформить на специальном приложении, оно начнет действовать с 30 июня. Туроператорское сообщество было очень обеспокоено этой инициативой, которое было истолковано многими нашими иностранными партнерами как некая квази-виза и вообще как дополнительный барьер для въезда в Россию. Мы написали в Минэкономразвития об этом, в итоге получено разъяснение от Минцифры, что этот QR-код необязательный. Посмотрим, как будут разворачиваться события после запуска этого приложения.

https://ria.ru/20250620/turizm-2024128834.html

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https://ria.ru/20250421/kareliya-2012160198.html

https://ria.ru/20250430/puteshestviya-2009900350.html

https://ria.ru/20250520/puteshestviya-2017936900.html

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