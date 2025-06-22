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В ЛНР при ударе дрона ВСУ по остановке пострадали три человека
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по остановке пострадали три человека - РИА Новости, 22.06.2025
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по остановке пострадали три человека
Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автобусной остановке в Сватово Луганской Народной Республики, сообщает Telegram-канал правительства ЛНР со... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:23:00+03:00
2025-06-22T14:23:00+03:00
2025-06-22T14:23:00+03:00
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автобусной остановке в Сватово Луганской Народной Республики, сообщает Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталью Пащенко. "Дрон ВСУ в полдень атаковал автобусную остановку в Сватово. Пострадали три человека - два водителя "Луганского Автодора" и пассажир - пожилая женщина 1938 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями в местную больницу", - сообщила Пащенко. Уточняется, что также поврежден рейсовый автобус.
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сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по остановке пострадали три человека
Минздрав ЛНР: три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по остановке в Сватово