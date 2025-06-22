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Лавров обсудил с Сийярто удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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17:37 22.06.2025 (обновлено: 18:30 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/lavrov-2024675706.html
Лавров обсудил с Сийярто удары США по Ирану
Лавров обсудил с Сийярто удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Лавров обсудил с Сийярто удары США по Ирану
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, обсудил ситуацию... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:37:00+03:00
2025-06-22T18:30:00+03:00
в мире
россия
сша
венгрия
сергей лавров
петер сийярто
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, обсудил ситуацию вокруг ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщил в воскресенье МИД России. "Двадцать второго июня по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Обсуждена ситуация в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении. В ходе разговора Лавров указал, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия, и уже причинил ущерб режиму ядерного нераспространения, региональной и глобальной безопасности. В ведомстве также отметили, что министры обсудили отдельные аспекты двусторонних российско-венгерских отношений.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/otvet-2024648101.html
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в мире, россия, сша, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Россия, США, Венгрия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Удар США по ядерным объектам в Иране
Лавров обсудил с Сийярто удары США по Ирану

Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто ситуацию вокруг ударов США по Ирану

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, обсудил ситуацию вокруг ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщил в воскресенье МИД России.
"Двадцать второго июня по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Обсуждена ситуация в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении.
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В ходе разговора Лавров указал, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия, и уже причинил ущерб режиму ядерного нераспространения, региональной и глобальной безопасности.
В ведомстве также отметили, что министры обсудили отдельные аспекты двусторонних российско-венгерских отношений.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
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Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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В миреРоссияСШАВенгрияСергей ЛавровПетер СийяртоУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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