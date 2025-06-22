Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе двое детей утонули в реке - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/kuzbass-2024611209.html
В Кузбассе двое детей утонули в реке
В Кузбассе двое детей утонули в реке - РИА Новости, 22.06.2025
В Кузбассе двое детей утонули в реке
Следователи СК Кузбасса устанавливают обстоятельства утопления двоих детей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:54:00+03:00
2025-06-22T11:54:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
междуреченск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Следователи СК Кузбасса устанавливают обстоятельства утопления двоих детей, сообщает пресс-служба ведомства. Следственные органы в субботу получили сообщение о том, что в Междуреченске найдено тело 4-летнего мальчика с признаками утопления в воде. "Предварительно установлено, что в этот день малолетний вместе с отцом пришел на необорудованный для купания берег реки Томь, расположенный приблизительно в 50 метрах от дома по улице Речной в поселке Майзас, где зашел в воду и утонул. Тело малолетнего было обнаружено спасателями на дне реки… По данному факту следственными органами регионального управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. В качестве подозреваемого допрошен отец ребенка. Помимо этого, в субботу в следственные органы поступило сообщение о смерти на водоеме 13-летнего подростка в Яшкинском муниципальном округе. "Предварительно установлено, что вечером 20 июня… подросток без разрешения взрослых вместе с друзьями пришел на необорудованный для купания берег реки Сосновка, расположенный в селе Пашково, где… пошел купаться и утонул. Тело мальчика было обнаружено водолазами на дне реки… По данному факту следственными органами регионального управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу также организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250621/devochka-2024542423.html
https://ria.ru/20250611/turistki-2022385201.html
россия
кемеровская область
междуреченск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область, междуреченск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Междуреченск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе двое детей утонули в реке

В Междуреченске и поселке Майзас 21 июня утонули двое несовершеннолетних

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : СК России
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Следователи СК Кузбасса устанавливают обстоятельства утопления двоих детей, сообщает пресс-служба ведомства.
Следственные органы в субботу получили сообщение о том, что в Междуреченске найдено тело 4-летнего мальчика с признаками утопления в воде.
СК РФ на месте, где ребенок погиб в бассейне на территории спа-клуба - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка
21 июня, 21:27
"Предварительно установлено, что в этот день малолетний вместе с отцом пришел на необорудованный для купания берег реки Томь, расположенный приблизительно в 50 метрах от дома по улице Речной в поселке Майзас, где зашел в воду и утонул. Тело малолетнего было обнаружено спасателями на дне реки… По данному факту следственными органами регионального управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.
В качестве подозреваемого допрошен отец ребенка.
Помимо этого, в субботу в следственные органы поступило сообщение о смерти на водоеме 13-летнего подростка в Яшкинском муниципальном округе.
"Предварительно установлено, что вечером 20 июня… подросток без разрешения взрослых вместе с друзьями пришел на необорудованный для купания берег реки Сосновка, расположенный в селе Пашково, где… пошел купаться и утонул. Тело мальчика было обнаружено водолазами на дне реки… По данному факту следственными органами регионального управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу также организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщили в ведомстве.
Две туристки из Подмосковья утонули в Северной Осетии, упав с квадроциклов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Две туристки утонули в реке в Северной Осетии, упав с квадроциклов
11 июня, 22:28
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьМеждуреченскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала