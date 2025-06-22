В Кузбассе двое детей утонули в реке
В Междуреченске и поселке Майзас 21 июня утонули двое несовершеннолетних
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Следователи СК Кузбасса устанавливают обстоятельства утопления двоих детей, сообщает пресс-служба ведомства.
Следственные органы в субботу получили сообщение о том, что в Междуреченске найдено тело 4-летнего мальчика с признаками утопления в воде.
"Предварительно установлено, что в этот день малолетний вместе с отцом пришел на необорудованный для купания берег реки Томь, расположенный приблизительно в 50 метрах от дома по улице Речной в поселке Майзас, где зашел в воду и утонул. Тело малолетнего было обнаружено спасателями на дне реки… По данному факту следственными органами регионального управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.
В качестве подозреваемого допрошен отец ребенка.
Помимо этого, в субботу в следственные органы поступило сообщение о смерти на водоеме 13-летнего подростка в Яшкинском муниципальном округе.
"Предварительно установлено, что вечером 20 июня… подросток без разрешения взрослых вместе с друзьями пришел на необорудованный для купания берег реки Сосновка, расположенный в селе Пашково, где… пошел купаться и утонул. Тело мальчика было обнаружено водолазами на дне реки… По данному факту следственными органами регионального управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу также организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщили в ведомстве.