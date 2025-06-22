https://ria.ru/20250622/kuzbass-2024611209.html

В Кузбассе двое детей утонули в реке

В Кузбассе двое детей утонули в реке - РИА Новости, 22.06.2025

В Кузбассе двое детей утонули в реке

Следователи СК Кузбасса устанавливают обстоятельства утопления двоих детей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:54:00+03:00

2025-06-22T11:54:00+03:00

2025-06-22T11:54:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

междуреченск

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Следователи СК Кузбасса устанавливают обстоятельства утопления двоих детей, сообщает пресс-служба ведомства. Следственные органы в субботу получили сообщение о том, что в Междуреченске найдено тело 4-летнего мальчика с признаками утопления в воде. "Предварительно установлено, что в этот день малолетний вместе с отцом пришел на необорудованный для купания берег реки Томь, расположенный приблизительно в 50 метрах от дома по улице Речной в поселке Майзас, где зашел в воду и утонул. Тело малолетнего было обнаружено спасателями на дне реки… По данному факту следственными органами регионального управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. В качестве подозреваемого допрошен отец ребенка. Помимо этого, в субботу в следственные органы поступило сообщение о смерти на водоеме 13-летнего подростка в Яшкинском муниципальном округе. "Предварительно установлено, что вечером 20 июня… подросток без разрешения взрослых вместе с друзьями пришел на необорудованный для купания берег реки Сосновка, расположенный в селе Пашково, где… пошел купаться и утонул. Тело мальчика было обнаружено водолазами на дне реки… По данному факту следственными органами регионального управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу также организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250621/devochka-2024542423.html

https://ria.ru/20250611/turistki-2022385201.html

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кемеровская область

междуреченск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кемеровская область, междуреченск, следственный комитет россии (ск рф)